ΗΠΑ: Πυροβολήθηκαν δύο αστυνομικοί σε αντιρατσιστική διαδήλωση για τον θάνατο Αφροαμερικανίδας (Βίντεο)

Δύο αστυνομικοί τραυματίστηκαν από σφαίρες και ο ύποπτος προσήχθη στην πόλη Λούιβιλ, στην πολιτεία Κεντάκι, όπου έγινε το βράδυ της Τετάρτης αντιρατσιστική διαδήλωση.

Ο λόγος της διαδήλωσης ήταν η απόφαση των αρχών να μην ασκηθεί δίωξη σε βάρος των αστυνομικών οι οποίοι συμμετείχαν στην έφοδο, που είχε αποτέλεσμα να σκοτωθεί μέσα στο σπίτι της μια νεαρή Αφροαμερικανίδα, η Μπριόνα Τέιλορ, τον Μάρτιο.

«Δύο αστυνομικοί τραυματίστηκαν από σφαίρες. Διακομίστηκαν στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο για να τους προσφερθούν φροντίδες», διευκρίνισε ο μεταβατικός αρχηγός της αστυνομίας της Λούιβιλ, Ρόμπερτ Σρούντερ, διευκρινίζοντας πως η κατάστασή τους είναι σταθερή και ότι δεν απειλείται η ζωή τους.

Νωρίτερα, ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξήρε την απόφαση του κυβερνήτη της πολιτείας Κεντάκι να κινητοποιήσει την Εθνοφρουρά, μετά την απόφαση των εισαγγελικών πρακτικά να απαλλάξουν τους αστυνομικούς που κατηγορούνται πως σκότωσαν την Μπριόνα Τέιλορ, εργαζόμενη στις υγειονομικές υπηρεσίες.

Ο Τραμπ είπε πως σκόπευε να μιλήσει με τον κυβερνήτη Άντι Μπεσίαρ, ενώ τόνισε πως ο πολιτειακός υπουργός Δικαιοσύνης χειρίζεται «πολύ καλά» την υπόθεση. «Εξ όσων αντιλαμβάνομαι», είπε ο Τραμπ, ο κυβερνήτης «κάλεσε την Εθνοφρουρά, αυτό είναι καλό. Νομίζω ότι είναι πολύ θετικό». «Όλα θα πάνε καλά», πρόσθεσε.

Η απόφαση της δικαιοσύνης στο Κεντάκι πρακτικά να μην ασκηθούν διώξεις για την υπόθεση Τέιλορ πυροδοτεί κύμα αγανάκτησης στις ΗΠΑ, όπου καταγράφονται εδώ και μήνες ταραχές και διαδηλώσεις εναντίον της αστυνομικής βαρβαρότητας και του ρατσισμού.

«Προσεύχομαι για τους δύο αστυνομικούς. Είμαστε έτοιμοι να βοηθήσουμε» έγραψε σε ανάρτησή του ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Praying for the two police officers that were shot tonight in Louisville, Kentucky. The Federal Government stands behind you and is ready to help. Spoke to @GovAndyBeshear and we are prepared to work together, immediately upon request!