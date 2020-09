Ο Τραμπ δεν συμπαθεί τη Μέγκαν Μαρκλ και δεν το κρύβει: «Δεν είμαι φαν της – Καλή τύχη Χάρι θα τη χρειαστείς»

Συνέντευξη ενόψει των εκλογών στις ΗΠΑ παραχώρησε ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ρωτήθηκε για την άποψή τους για το βίντεο που έφτιαξαν ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ, με το οποίο παρακινούσαν τους αμερικανούς πολίτες να ψηφίσουν σοφά.

Το βίντεο ερμηνεύτηκε ως παρότρυνση του ζευγαριού στον κόσμο να ψηφίσει τον εκλογικό του αντίπαλό, Τζο Μπάιντεν, με τον Τραμπ να δείχνει ξεκάθαρα την αντιπάθειά του στη Μέγκαν.

«Δεν είμαι φαν της. Καλή τύχη στον Χάρι, γιατί θα τη χρειαστεί», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Q: "Prince Harry and Meghan Markle chimed in on the U.S. election and essentially encouraged people to vote for Joe Biden. I wanted to get your reaction to that."



Trump: "I'm not a fan of hers... I wish a lot of luck to Harry -- because he's going to need it." pic.twitter.com/fSVnTifTqY