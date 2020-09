Γιούχαραν τον Τραμπ έξω από το Ανώτατο Δικαστήριο: «Καταψηφίστε τον» - Πώς αντέδρασε ο Αμερικανός πρόεδρος

Πλήθος κόσμου έξω από το Ανώτατο Δικαστήριο αποχαιρετά και τιμά τη μνήμη της Ρουθ Μπέιντερ Γκίνσμπεργκ, με την τελετή για την εμβληματική δικαστή να ξεκινά την Πέμπτη και να έχει διάρκεια τριών ημερών.

Το «παρών» έδωσε και ο Ντόναλντ Τραμπ μαζί με τη σύζυγό του, προκειμένου να αποτίσει φόρο τιμής στη μνήμη της, δύο ημέρες πριν ανακοινώσει το όνομα του δικαστή που θα προτείνει ως διάδοχό της στο Ανώτατο Δικαστήριο.

Φορώντας μαύρη μάσκα και συνοδευόμενος από τη σύζυγό του Μελάνια, που ήταν επίσης ντυμένη στα μαύρα, ο Αμερικανός πρόεδρος στάθηκε σιωπηλός για μερικά λεπτά πίσω από το φέρετρο της Γκίνσμπεργκ που ήταν καλυμμένο με την αμερικανική σημαία.

Η παρουσία του Ρεπουμπλικανού προέδρου, όμως, έδωσε τροφή για εντάσεις και «φωνές» που γίνονται όλο και εντονότερες σε βάρος του όσο οι αμερικανικές εκλογές πλησιάζουν.

Αρκετός κόσμος που ήταν συγκεντρωμένος στο σημείο φώναζε «καταψηφίστε τον», ζητώντας να του δείξουν τον δρόμο προς την... άγουσα της προεδρίας στις επικείμενες εκλογές, δίνοντας το στίγμα για την αρνητική απήχηση του Τραμπ στον κόσμο, αλλά και μερικά ακόμη άτυπα «exit polls» πριν βρεθεί στις κάλπες.

WATCH: Chants of "vote him out!" as President Trump and the First Lady pay their respects to the late Justice Ginsburg on the steps of the US Supreme Court. pic.twitter.com/qTqhFLvCj5