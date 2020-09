Εκτός εαυτού με την Πελόζι ο Τσαβούσογλου: Θα μάθεις να σέβεσαι την θέληση του τουρκικού λαού

Ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, την Παρασκευή, επέκρινε σκληρά την Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ Νάνσι Πελόζι για τις αντι-Τουρκικές παρατηρήσεις της.

«Η άνοδος της Νάνσι Πελόζι στη θέση της προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων είναι το πραγματικά ανησυχητικό για την αμερικανική δημοκρατία, δεδομένης της κατάφωρης άγνοιάς της. Θα μάθετε να σέβεστε την θέληση του τουρκικού λαού» έγραψε ο κ. Τσαβούσογλου κάνοντας αναφορά (mention) στο post του και την Νάνσι Πελόζι και τον Ντόναλντ Τραμπ.

Την Τετάρτη, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ρωτήθηκε αν θα υπάρξει ειρηνική μετάβαση εξουσίας εάν χάσει τις εκλογές του 2020.

«Λοιπόν, θα πρέπει να δούμε τι θα συμβεί», είπε ο Τραμπ.

.@SpeakerPelosi’s rise to become Speaker of the House is what is truly worrisome for American democracy, given her blatant ignorance. You will learn to respect the Turkish people’s will. @realDonaldTrump