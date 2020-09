Πάπας για πρόσφυγες: Εκτοπισμένοι σαν τον Χριστό

Ο Πάπας Φραγκίσκος επέλεξε χθες το «Εκτοπισμένοι σαν τον Ιησού Χριστό» ως θέμα για την 106η Παγκόσμια Ημέρα Μεταναστών και Προσφύγων (WDMR) που γιορτάζεται για την καθολική εκκλησία την τελευταία Κυριακή του Σεπτέμβρη.

Το Τμήμα Μεταναστών και Προσφύγων έχει προγραμματίσει ένα ταξίδι ξεκινώντας από το Μήνυμα του Αγίου Πατέρα που δίνει έμφαση στην πραγματική εμπειρία των εσωτερικά εκτοπισμένων ανθρώπων.

«Ας προσευχηθούμε για τα εκατομμύρια των εκτοπισμένων εσωτερικά. Όπως και ο Ιησούς και οι γονείς του που έφυγαν στην Αίγυπτο, ζουν με φόβο, αβεβαιότητα και ανησυχία», είναι το μήνυμα του Πάπα Φραγκίσκου.

Let’s pray for the millions of internally displaced people. Just like Jesus and his parents who fled to Egypt, they live with fear, uncertainty and unease. #WDMR2020 #DisplacedlikeJesus @M_RSection