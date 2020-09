Αρμενία- Αζερμπαϊτζάν: Τουλάχιστον 39 νεκροί από τις συγκρούσεις - Παρέμβαση ΗΠΑ

Τουλάχιστον άλλοι 15 στρατιώτες του Ναγκόρνο - Καραμπάχ σκοτώθηκαν στη διάρκεια συγκρούσεων με το Αζερμπαϊτζάν, ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας της αποσχιθείσας αυτής περιοχής που στηρίζεται από την Αρμενία, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των νεκρών σε 39.

Συνολικά 32 στρατιωτικοί του Ναγκόρνο- Καραμπάχ έχουν χάσει τη ζωή τους από χθες, Κυριακή, το πρωί, όταν ξεκίνησαν οι συγκρούσεις με τις ένοπλες δυνάμεις του Αζερμπαϊτζάν, ενώ περισσότεροι από 100 έχουν τραυματιστεί.

Επιπλέον, πέντε άμαχοι Αζέροι και δύο Αρμένιοι άμαχοι από το Ναγκόρνο- Καραμπάχ έχουν επίσης σκοτωθεί.

Το Αζερμπαϊτζάν δεν έχει ανακοινώσει τις απώλειές του.

Οι συγκρούσεις μεταξύ των δυνάμεων της Αρμενίας και του Αζερμπαϊτζάν λόγω της αποσχισθείσας περιοχής του Ναγκόρνο-Καραμπάχ συνεχίζονταν σήμερα το πρωί, με τις δύο πλευρές να αναπτύσσουν βαρύ πυροβολικό, όπως ανακοίνωσαν.

#Armenia has declared martial law and total military mobilization following clashes with #Azerbaijan over the Nagorno-Karabakh region, Armenian Prime Minister Nikol Pashinyan says.https://t.co/1Tzzm3F18o pic.twitter.com/RBmaKBu2rq