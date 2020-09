Ναγκόρνο-Καραμπάχ: Νεκροί άμαχοι στη σύγκρουση Αζερμπαϊτζάν – Αρμενίας – Ρωσικές αιχμές κατά Άγκυρας

Ο πρόεδρος του Αζερμπαϊτζάν Ιλχάμ Αλίεφ δήλωσε σήμερα πως 10 άμαχοι Αζέροι έχουν χάσει τη ζωή τους από την Κυριακή που άρχισαν οι μάχες με τις αρμενικές δυνάμεις για την αποσχισθείσα περιοχή του Ναγκόρνο-Καραμπάχ, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Interfax. Αρμενικές και αζερινές δυνάμεις αλληλοκατηγορούνται για πυρά εναντίον μεθοριακών θέσεων και οικισμών αμάχων στο Ναγκόρνο-Καραμπάχ.

Το υπουργείο Άμυνας της Αρμενίας ανακοίνωσε στο μεταξύ πως αζερινές ένοπλες δυνάμεις άνοιξαν πυρ εναντίον αρμενικής στρατιωτικής μονάδας στη μεθοριακή πόλη Βάρντενις, χιλιόμετρα μακριά από το Ναγκόρνο-Καραμπάχ.

Σε δήλωση που εξέδωσε, το αρμενικό υπουργείο αναφέρει πως ένα πολιτικό λεωφορείο έπιασε φωτιά αφού επλήγη από αζερινό μη επανδρωμένο αεροπλάνο. Σε χωριστή ανακοίνωση, η Αρμενία διέψευσε προηγούμενη πληροφορία από το υπουργείο Άμυνας του Αζερμπαϊτζάν ότι ο αρμενικός στρατός βομβάρδισε την περιφέρεια Ντασκεσάν στα σύνορα ανάμεσα στις δύο χώρες.

Εξάλλου, όπως μετέδωσε το πρακτορείο Interfax, η αζερινή κρατική εταιρεία ενέργειας SOCAR ανακοίνωσε σήμερα πως οι πετρελαϊκές υποδομές της χώρας φρουρούνται από τον στρατό.

Την ίδια στιγμή, τον πρώτο της νεκρό άμαχο σε αρμένικο έδαφος αφότου ξέσπασαν οι μάχες στο Ναγκόρνο - Καραμπάχ ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Εξωτερικών της χώρας. Πρόκειται για έναν άμαχο ο οποίος σκοτώθηκε σήμερα στη αρμενική πόλη Βάρντενις έπειτα από βομβαρδισμό του αζερικού πυροβολικού και αφού είχε στοχοθετηθεί σε επίθεση μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone).

Τονίζεται πως Αρμενία και Αζερμπαϊτζάν αλληλοκατηγορήθηκαν σήμερα για εκτόξευση πυρών στο έδαφος η μία της άλλης, μακριά από τη ζώνη των συγκρούσεων στην αποσχισθείσα αζερική περιοχή που υποστηρίζεται από το Γερεβάν.

Το υπουργείο Άμυνας του Αζερμπαϊτζάν δήλωσε πως από την Βάρντενις ο αρμενικός στρατός είχε βομβαρδίσει την περιφέρεια Ντασκεσάν μέσα στο Αζερμπαϊτζάν. Η Αρμενία διέψευσε τις αναφορές αυτές.

Στο μεταξύ, το γύρο του διαδικτύου κάνουν πλάνα που δείχνουν την κατάρριψη ενός τουρκικού μη επανδρωμένου αεροσκάφους τύπου Bayraktar από αρμένικες δυνάμεις ασφαλείας.

#BREAKING: Watch a Bayraktar TB2 armed drone of #Azerbaijan crashing after it was shot-down by #Armenia Air Defense Force this morning. #Armenian Air Defense Force has now started using the recently delivered Tor-M2 short range SAM systems at #Artsakh/#NagornoKarabakh. pic.twitter.com/4RCO6uFTex