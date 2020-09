Ναγκόρνο – Καραμπάχ: Στο «κόκκινο» η ένταση - Τουρκικό F-16 κατέρριψε αρμενικό μαχητικό - Νεκρός ο πιλότος - Διαψεύδει η Άγκυρα

Στο «κόκκινο» βρίσκεται η ένταση μεταξύ του Αζερμπαϊτζάν και της Αρμενίας με επίδικο την περιοχή Ναγκόρνο – Καραμπάχ. Τις τελευταίες ημέρες οι συγκρούσεις μεταξύ των δύο στρατών έχουν ενταθεί. Παράλληλα πληθαίνουν οι καταγγελίες για τουρκική στήριξη στους Αζέρους, με αποτέλεσμα η Μόσχα να προχωρήσει σε μια αιχμηρή ανακοίνωση. Σε μια τελευταία εξέλιξη, το υπουργείο Άμυνας της Αρμενίας ανέφερε ότι τουρκικό μαχητικό F-16 κατέρριψε μαχητικό SU-25 της χώρας. Σύμφωνα με αρμένικα ΜΜΕ, ο πιλότος έχασε τη ζωή του.

Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, η επίθεση διεξήχθη από τον εναέριο χώρο της Αρμενίας. Νωρίτερα, το Γερεβάν είχε αναφέρει ότι τουρκικά αεροσκάφη είχαν πάρει μέρος στο πλευρό του Μπακού, σε συγκρούσεις, όπου τα τουρκικά F-16 υποστήριζαν τα μαχητικά του Αζερμπαϊτζάν και τα drones κατά τη διάρκεια επιθέσεων κατά Αρμένιων στρατιωτών και βάσεων. Αξιωματούχοι του Αζερμπαϊτζάν απέρριψαν την ανακοίνωση του υπουργείου Άμυνας της Αρμενίας ως «παραπληροφόρηση».

Η Τουρκία πάντως απέρριψε τους ισχυρισμούς της Αρμενίας, σύμφωνα με τα όσα δήλωσε ο εκπρόσωπος της τουρκικής προεδρίας Φαχρεντίν Αλτούν στο Bloomberg.

Παρόμοια κινήθηκε και το Υπουργείο Άμυνας του Αζερμπαϊτζάν το οποίο διαψεύδει τους ισχυρισμούς του Γερεβάν για κατάρριψη αρμένικου μαχητικού αεροσκάφους από τουρκικό.

Το υπουργείο Άμυνας της Αρμενίας ανακοίνωσε στο μεταξύ πως αζερινές ένοπλες δυνάμεις άνοιξαν πυρ εναντίον αρμενικής στρατιωτικής μονάδας στη μεθοριακή πόλη Βάρντενις, χιλιόμετρα μακριά από το Ναγκόρνο-Καραμπάχ.

Σε δήλωση που εξέδωσε, το αρμενικό υπουργείο αναφέρει πως ένα πολιτικό λεωφορείο έπιασε φωτιά αφού επλήγη από αζερινό μη επανδρωμένο αεροπλάνο. Σε χωριστή ανακοίνωση, η Αρμενία διέψευσε προηγούμενη πληροφορία από το υπουργείο Άμυνας του Αζερμπαϊτζάν ότι ο αρμενικός στρατός βομβάρδισε την περιφέρεια Ντασκεσάν στα σύνορα ανάμεσα στις δύο χώρες.

Εξάλλου, όπως μετέδωσε το πρακτορείο Interfax, η αζερινή κρατική εταιρεία ενέργειας SOCAR ανακοίνωσε σήμερα πως οι πετρελαϊκές υποδομές της χώρας φρουρούνται από τον στρατό.

Την ίδια στιγμή, τον πρώτο της νεκρό άμαχο σε αρμένικο έδαφος αφότου ξέσπασαν οι μάχες στο Ναγκόρνο - Καραμπάχ ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Εξωτερικών της χώρας. Πρόκειται για έναν άμαχο ο οποίος σκοτώθηκε σήμερα στη αρμενική πόλη Βάρντενις έπειτα από βομβαρδισμό του αζερικού πυροβολικού και αφού είχε στοχοθετηθεί σε επίθεση μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone).

Τονίζεται πως Αρμενία και Αζερμπαϊτζάν αλληλοκατηγορήθηκαν σήμερα για εκτόξευση πυρών στο έδαφος η μία της άλλης, μακριά από τη ζώνη των συγκρούσεων στην αποσχισθείσα αζερική περιοχή που υποστηρίζεται από το Γερεβάν.

Το υπουργείο Άμυνας του Αζερμπαϊτζάν δήλωσε πως από την Βάρντενις ο αρμενικός στρατός είχε βομβαρδίσει την περιφέρεια Ντασκεσάν μέσα στο Αζερμπαϊτζάν. Η Αρμενία διέψευσε τις αναφορές αυτές.

Στο μεταξύ, το γύρο του διαδικτύου κάνουν πλάνα που δείχνουν την κατάρριψη ενός τουρκικού μη επανδρωμένου αεροσκάφους τύπου Bayraktar από αρμένικες δυνάμεις ασφαλείας.

#BREAKING : Watch a Bayraktar TB2 armed drone of #Azerbaijan crashing after it was shot-down by #Armenia Air Defense Force this morning. #Armenian Air Defense Force has now started using the recently delivered Tor-M2 short range SAM systems at #Artsakh / #NagornoKarabakh . pic.twitter.com/4RCO6uFTex

Την ίδια στιγμή, η κυβέρνηση της Ρωσίας ανέφερε πως οι δηλώσεις περί ενδεχόμενης στρατιωτικής υποστήριξης του Αζερμπαϊτζάν και της Αρμενίας, το μόνο που κάνουν είναι να ρίχνουν λάδι στην φωτιά, θεωρώντας ότι οι αντιμαχόμενες πλευρές πρέπει να πεισθούν να επιστρέψουν στα πολιτικά και διπλωματικά μέσα διευθέτησης της διένεξης. Παράλληλα το Κρεμλίνο ανακοίνωσε ότι έχει συνεχείς επαφές με το Γερεβάν, το Μπακού και την Άγκυρα, ενώ παρακολουθεί συστηματικά την κατάσταση στην περιοχή για να διαμορφώσει την στάση του.

«Το Κρεμλίνο ξεκινάει πρωτίστως από το ότι είναι αναγκαίο να υπάρξει το ταχύτερο κατάπαυση του πυρός και τερματισμός των εχθροπραξιών. Οποιεσδήποτε δηλώσεις περί κάποιας στρατιωτικής υποστήριξης ή στρατιωτικής δραστηριότητας αναμφίβολα ρίχνουν λάδι στην φωτιά. Είμαστε κατηγορηματικά εναντίον αυτής της προσέγγισης και δεν συμφωνούμε με μία τέτοια τοποθέτηση του ζητήματος», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ, ο οποίος κάλεσε όλες τις χώρες, αλλά και την εταίρο της Ρωσίας, την Τουρκία, να χρησιμοποιήσουν την γλώσσα της πειθούς, πολιτικά και διπλωματικά μέσα για να πείσουν τις αντιμαχόμενες πλευρές να τερματίσουν τις εχθροπραξίες.

«Καλούμε όλες τις χώρες , ιδιαίτερα τις χώρες που είναι εταίροι μας, όπως η Τουρκία, να κάνουν το παν ώστε να πείσουν τις αντιμαχόμενες πλευρές να τερματίσουν τις εχθροπραξίες και να επιστρέψουν στην ειρηνική διευθέτηση αυτής της παλιάς διένεξης με πολιτικά και διπλωματικά μέσα», δήλωσε ο Πεσκόφ.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου υπογράμμισε ότι «η ρωσική πλευρά βρίσκεται σε συνεχείς επαφές με το Γερεβάν , το Μπακού και την Άγκυρα σε διάφορα επίπεδα».

Την ίδια ώρα, ο διευθυντής επικοινωνίας της τουρκικής κυβέρνησης, Φαχρετίν Αλτούν μιλά για επιθετικότητα της Αρμενίας και παραβίαση της Σύμβασης της Γενεύης. «Η Τουρκία θα δεσμευτεί πλήρως να βοηθήσει το Αζερμπαϊτζάν να πάρει πίσω τα κατεχόμενα εδάφη του. Ας μην υπάρχει αμφιβολία ότι ο κόσμος θα ακούσει τον βρυχηθμό μας εάν το Αζερμπαϊτζάν υποφέρει από την παραμικρή αδικία».

#BREAKING #Turkish Communications Director @fahrettinaltun:



▪️"Armenia’s aggression is a clear violation of Geneva Conventions. The world must know that #Azerbaijan seeks to ensure the safety of its civilian population near the frontline and to liberate its occupied lands." pic.twitter.com/auLqeAXwrF