«Λουκέτο» σε εστιατόριο του «Salt Bae»: Δεκάδες καταγγελίες για παραβίαση των μέτρων για τον κορωνοϊό

Καταγγελίες για παραβίαση των μέτρων αντιμετώπισης του κορωνοϊού δέχτηκε το νέο μαγαζί του Τούρκου σεφ, Νουσρέτ Γκιογκτσέ, το οποίος πραγματοποίησε τα εγκαίνιά του πριν από μερικές ημέρες στη Βοστώνη.

Σύμφωνα με το CNN οι Αρχές της πόλη διέταξαν να κλείσει το Salt Bae, ύστερα από πολλές καταγγελίες, για πολλαπλές παραβάσεις των μέτρων.

A manager I spoke with at Nusr-Et was unable to comment on the Covid19 citations from city inspectors. The restaurant has an emergency hearing tomorrow morning @wbz #wbz pic.twitter.com/ze2fmwjeFx