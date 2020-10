Πρώτο ντιμπέιτ Τραμπ-Μπάιντεν: Ποιος ήταν ο νικητής - Τι λένε οι δημοσκοπήσεις

Ο Τζο Μπάιντεν ήταν ο νικητής του πρώτου debate για τις εκλογές στις ΗΠΑ με αντίπαλο τον Ντόναλντ Τραμπ σύμφωνα με τα αποτελέσματα δύο δημοσκοπήσεων που δημοσιεύτηκαν λίγη ώρα μετά τη λήξη της πρώτης «μονομαχίας».

Στην πρώτη δημοσκόπηση του CNN έξι στους δέκα χαρακτήρισαν νικητή τον υποψήφιο των Δημοκρατικών ενώ μόλις το 28% είδε νικητή τον Ρεπουμπλικανό πρόεδρο των ΗΠΑ.

Σε συνεντεύξεις που έγιναν στους ίδιους ψηφοφόρους πριν το ντιμπέιτ, το 56% έλεγε ότι ο Μπάιντεν θα ήταν ο νικητής και το 43% θεωρούσε νικητή τον Τραμπ.

Νικητής, αν και με μικρότερη διαφορά, αναδείχθηκε ο Μπάιντεν και στην δημοσκόπηση του CBS. Ο πρώην αντιπρόεδρος των ΗΠΑ συγκέντρωσε 48% έναντι 41% του Τραμπ.

Η συγκεκριμένη δημοσκόπηση είχε και άλλο ένα ενδιαφέρον εύρημα καθώς όπως προέκυψε το 38% απέκτησε καλύτερη εικόνα για τον Μπάιντεν έναντι του 32% που απέκτησε χειρότερη άποψη για τον υποψήφιο των Δημοκρατικών.

Αντίθετα για τον Τραμπ μόνο το 24% άλλαξε προς το καλύτερο την άποψή του για τον πρόεδρο των ΗΠΑ με το 42% να απαντά ότι πλέον έχει χειρότερη εικόνα για τον Ρεπουμπλικανό πολιτικό.

Along these lines, only 6% of likely voters nationwide say they're watching debate today to decide who to vote for



73% say they're watching to see how their candidate does



Pre-debate poll fielded Sep 25-28 by @YouGov — more about it at @CBSNewsPoll blog: https://t.co/jv0g5kvJMC https://t.co/ovwUsKWjqg pic.twitter.com/JohYAgK2Xw