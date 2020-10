Εκλογές ΗΠΑ: Η «ακτινογραφία» του πρώτου... χαοτικού ντιμπέιτ Τραμπ και Μπάιντεν - Ποιος κέρδισε τις εντυπώσεις

Βαριές ύβρεις, σαρκασμοί, επιθέσεις επί προσωπικού: το πρώτο ντιμπέιτ του Ντόναλντ Τραμπ και του Τζο Μπάιντεν προσέφερε χθες Τρίτη θέαμα εξαιρετικά χαοτικό, 35 ημέρες πριν από τις προεδρικές εκλογές στις ΗΠΑ, σε κλίμα μεγάλης έντασης.

Κατά τη διάρκεια αυτής της τηλεμαχίας, την οποία παρακολούθησαν δεκάδες εκατομμύρια Αμερικανοί, ο υποψήφιος των Δημοκρατικών, 77 ετών, αποκάλεσε τον 45ο πρόεδρο των ΗΠΑ, 74 ετών, «ψεύτη», κατόπιν «κλόουν». «Θα το βουλώσεις επιτέλους, άνθρωπέ μου;» θα απαιτούσε αργότερα, κατά τη διάρκεια διένεξής τους που οδήγησε σε κακοφωνία, με τον έναν να μιλάει πάνω στον άλλον.

«Δεν έχεις ίχνος ευφυίας», αντέτεινε από την πλευρά του ο Τραμπ, σε δεινή θέση στις δημοσκοπήσεις, η ομάδα του οποίου ήλπιζε σε μια εντυπωσιακή γκάφα του αντιπάλου του, που πάντως δεν έγινε.

Ο ένοικος του Λευκού Οίκου, ο οποίος θα διεκδικήσει την 3η Νοεμβρίου δεύτερη τετραετή θητεία, αποπειράθηκε να παρουσιάσει τον αντίπαλό του σαν «μαριονέτα» της «ριζοσπαστικής αριστεράς» σε διάφορα πεδία, από την υγεία και την περίθαλψη ως τη δημόσια ασφάλεια και την κλιματική αλλαγή.

Ο πρώην αντιπρόεδρος του Μπαράκ Ομπάμα, για τη μαχητικότητα του οποίου διατυπώνονταν αμφιβολίες, φάνηκε να αντέχει τη σύγκρουση σε αυτό το ντιμπέιτ που οργανώθηκε στο Κλίβλαντ, στην πολιτεία Οχάιο, μια από τις πλέον διεκδικούμενες στις εκλογές. Με τα μάτια καρφωμένα στην κάμερα, απευθυνόταν συχνά στους Αμερικανούς, προτρέποντάς τους να πάνε στις κάλπες για να αποφύγουν «ακόμη τέσσερα χρόνια ψεμάτων». Αν και μερικές φορές σκόνταψε, απέφυγε τις γκάφες που φοβούνταν κάποιο στο πολιτικό του στρατόπεδο.

«Αυτό το ντιμπέιτ θα μείνει ως ένα από τα χειρότερα στην ιστορία», σχολίασε μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Άαρον Κολ, καθηγητής του πανεπιστημίου του Μίσιγκαν, ειδικός στα ντιμπέιτ των προέδρων.

Μολονότι ο Τζο Μπάιντεν δεσμεύθηκε ότι θα αποδεχθεί το αποτέλεσμα των εκλογών, όποιο κι αν είναι, ο Ντόναλντ Τραμπ το απέφυγε, επαναλαμβάνοντας για ακόμη μια φορά, χωρίς να παρουσιάσει κάποια απόδειξη, ότι η επιστολική ψηφοφορία, κρίσιμη εν μέσω της πανδημίας του κορωνοϊού, ευνοεί τις «απάτες», ότι θα γίνει νοθεία «χωρίς προηγούμενο» και το αποτέλεσμα ενδέχεται να μη γίνει γνωστό παρά μόνο έπειτα από «μήνες».

Ο απερχόμενος πρόεδρος προσπαθούσε συνεχώς στην εκπομπή να διακόψει τον «Τζο», ωσότου αναγκάστηκε να τον ανακαλέσει στην τάξη με έντονο τρόπο ο συντονιστής της τηλεμαχίας, ο δημοσιογράφος του Fox News, ο Κρις Ουάλας.

«Είσαι υπέρ του νόμου και της τάξης;» ρώτησε τον Μπάιντεν ο Τραμπ σε ένα εξαιρετικά τεταμένο κομμάτι της συζήτησης, όταν κατηγόρησε τον αντίπαλό του πως δείχνει αδυναμία μπροστά στην εγκληματικότητα και τα βίαια επεισόδια. «Υπέρ του νόμου και της τάξης με δικαιοσύνη», απάντησε ο Δημοκρατικός αντίπαλός του.

Ο μεγιστάνας έγινε στόχος έντονων επικρίσεων από το στρατόπεδο των Δημοκρατικών διότι φάνηκε να υπεκφεύγει όταν ο δημοσιογράφος τον ρώτησε αν καταδικάζει ή όχι τους οπαδούς της θεωρίας περί «ανωτερότητας» της λευκής φυλής.

Στην προσπάθειά του να εκτροχιάσει τον Μπάιντεν, ο οποίος ανήκει στην κεντρώα πτέρυγα του Δημοκρατικού κόμματος, τον κατηγόρησε πως εννοεί να εγκαθιδρύσει «σοσιαλιστικό» σύστημα υγείας στις ΗΠΑ, επηρεασμένος από τον Μπέρνι Σάντερς.

Από την πλευρά του, ο πρώην αντιπρόεδρος κατηγόρησε τον σημερινό ένοικο του Λευκού Οίκου ότι προσπαθεί να εγκαταστήσει μια συντηρητική δικάστρια στο Ανώτατο Δικαστήριο λίγο προτού διεξαχθούν οι εκλογές για να μπορέσει να «ξεφορτωθεί» το Obamacare, τον νόμο για την ασφάλιση υγείας που πέρασε επί Ομπάμα.

Εξάλλου οι δύο υποψήφιοι αντάλλαξαν σφοδρά φραστικά πυρά για τον απολογισμό της πανδημίας του κορωνοϊού στις ΗΠΑ, τη χώρα που θρηνεί τα περισσότερα θύματα στην υφήλιο με πάνω από 205.000 νεκρούς.

Ο Τραμπ είπε πως ο Μπάιντεν «δεν θα μπορούσε ποτέ» να κάνει τη δουλειά που έκανε η κυβέρνησή του, ο αντίπαλός του αντέτεινε ότι ο πρόεδρος έχει «πανικοβληθεί» και «δεν έχει κανένα σχέδιο».

Εξαιτίας της πανδημίας, οι δύο υποψήφιοι δεν αντάλλαξαν χειραψία, ενώ οι σύζυγοί τους, στο ακροατήριο, φορούσαν μάσκες και το κοινό περιορίστηκε σε μερικές δεκάδες θεατές.

Προβλέπονται άλλα δύο ντιμπέιτ των υποψηφίων για την προεδρία, την 15η και την 22η Οκτωβρίου, στο Μαϊάμι (Φλόριντα) και στο Νάσβιλ (Τενεσί).

Από την πλευρά του, ο Ρεπουμπλικάνος αντιπρόεδρος, ο Μάικ Πενς, θα αναμετρηθεί σε χωριστή τηλεμαχία με τη συνυποψήφια του Μπάιντεν, τη γερουσιάστρια και πρώην εισαγγελέα Κάμαλα Χάρις, την 7η Οκτωβρίου, στο Σολτ Λέικ Σίτι (Γιούτα).

Ο Τζο Μπάιντεν ήταν ο νικητής του πρώτου debate για τις εκλογές στις ΗΠΑ με αντίπαλο τον Ντόναλντ Τραμπ σύμφωνα με τα αποτελέσματα δύο δημοσκοπήσεων που δημοσιεύτηκαν λίγη ώρα μετά τη λήξη της πρώτης «μονομαχίας».

Στην πρώτη δημοσκόπηση του CNN έξι στους δέκα χαρακτήρισαν νικητή τον υποψήφιο των Δημοκρατικών ενώ μόλις το 28% είδε νικητή τον Ρεπουμπλικανό πρόεδρο των ΗΠΑ.

Σε συνεντεύξεις που έγιναν στους ίδιους ψηφοφόρους πριν το ντιμπέιτ, το 56% έλεγε ότι ο Μπάιντεν θα ήταν ο νικητής και το 43% θεωρούσε νικητή τον Τραμπ.

Νικητής, αν και με μικρότερη διαφορά, αναδείχθηκε ο Μπάιντεν και στην δημοσκόπηση του CBS. Ο πρώην αντιπρόεδρος των ΗΠΑ συγκέντρωσε 48% έναντι 41% του Τραμπ.

Η συγκεκριμένη δημοσκόπηση είχε και άλλο ένα ενδιαφέρον εύρημα καθώς όπως προέκυψε το 38% απέκτησε καλύτερη εικόνα για τον Μπάιντεν έναντι του 32% που απέκτησε χειρότερη άποψη για τον υποψήφιο των Δημοκρατικών.

Αντίθετα για τον Τραμπ μόνο το 24% άλλαξε προς το καλύτερο την άποψή του για τον πρόεδρο των ΗΠΑ με το 42% να απαντά ότι πλέον έχει χειρότερη εικόνα για τον Ρεπουμπλικανό πολιτικό.

Along these lines, only 6% of likely voters nationwide say they're watching debate today to decide who to vote for



73% say they're watching to see how their candidate does



Pre-debate poll fielded Sep 25-28 by @YouGov — more about it at @CBSNewsPoll blog: https://t.co/jv0g5kvJMC https://t.co/ovwUsKWjqg pic.twitter.com/JohYAgK2Xw