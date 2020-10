Νέα NAVTEX από την Τουρκία για άσκηση του ΝΑΤΟ στην Ανατολική Μεσόγειο - Τι αναφέρει

Κοινή ναυτική άσκηση στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου θα διεξάγει το ΝΑΤΟ όπως προκύπτει από NAVTEX που εκδόθηκε.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη νέα ναυτική οδηγία, από τις 5 έως τις 9 Οκτωβρίου, τα μέλη του ΝΑΤΟ θα διεξάγουν κοινή ναυτική άσκηση στην περιοχή.

Στην ευρύτερη περιοχή το τελευταίο διάστημα εξήλθε το τουρκικό ερευνητικό πλοίο συνοδεία μέρους του τουρκικού στόλου. Τελικά, υπό το βάρος των διεθνών αντιδράσεων το πλοίο αποσύρθηκε στην Αττάλεια για «συντήρηση» ενώ Ελλάδα και Τουρκία οδεύουν προς επανέναρξη των διερευνητικών συνομιλιών.

Αναλυτικά το κείμενο της Navtex που εξέδωσε η τουρκική Υδρογραφική Υπηρεσία της Αττάλειας

TURNHOS N/W : 1220/20 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 01-10-2020 09:30)

MEDITERRANEAN SEA

1. ATTENTION TO ALL MARINERS. BETWEEN 05-09 OCT 20, NATO UNITS ARE CONDUCTING

OPERATION SEA GUARDIAN IN THE MEDITERRANEAN SEA TO PROMOTE MARITIME SECURITY.

ANY INFORMATION YOU CAN PROVIDE REGARDING SUSPICIOUS BEHAVIOUR AT SEA OR PERSONNEL

AT RISK COULD SAVE LIVES. IF CONTACTED BY NATO UNITS, YOUR COOPERATION AND ASSISTANCE

IN ANSWERING QUESTIONS WOULD BE GREATLY APPRECIATED. PLEASE REPORT ANY SUSPICIOUS ACTIVITY

OR INFORMATION TO NATO WARSHIPS OR THE NATO SHIPPING CENTRE AT PHONE NUMBER 0044 1923 956574,

OR VIA EMAIL TO INFO(AT)SHIPPING (DOT)NATO(DOT)INT. THANK YOU