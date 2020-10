Νέες καταγγελίες Αρμενίας για Τουρκία - Επαφές ΗΠΑ με τον Αρμένιο πρωθυπουργό

Τηλεφωνική συνομιλία με τον πρωθυπουργό της Αρμενίας, Νικόλ Πασινιάν, είχε το βράδυ της Πέμπτης ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας του Ντόναλντ Τραμπ, Ρόμπερτ Ο’ Μπράιεν.

Σύμφωνα με την κυβέρνηση της Αρμενίας, ο Ο' Μπράιεν επανέλαβε το ενδιαφέρον των ΗΠΑ για την άμεση κατάπαυση του πυρός, την επίτευξη σταθερότητας και την ετοιμότητα των Ηνωμένων Πολιτειών να προσφέρουν υπηρεσίες στην Αρμενία και την περιοχή.

Σύμφωνα με το Γερεβάν, ο Νικολ Πασινιάν τόνισε το γεγονός της εμπλοκής της Τουρκίας σε εχθροπραξίες και την ανάπτυξη Σύρων μισθοφόρων και τρομοκρατών στο Αζερμπαϊτζάν. Ο Αρμένιος πρωθυπουργός τόνισε την ανάγκη εκδίωξης των μισθοφόρων και των τρομοκρατών από την περιοχή, χωρίς την οποία είναι αδύνατη η κατάπαυση του πυρός.

PM Nikol Pashinyan held a phone conversation with U.S. President’s National Security Adviser Robert O'Brien. He reaffirmed the U.S. interest in establishing an immediate ceasefire, achieving stability, and the United States’ readiness to be of service to Armenia and the region. pic.twitter.com/tQQBt5TYH3