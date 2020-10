Θετικοί στον κορωνοϊό ο Τραμπ και η σύζυγός του Μελάνια - Μπήκαν σε καραντίνα - Τι λέει ο γιατρός του προέδρου

Συναγερμός έχει σημάνει στον Λευκό Οίκο, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κα η σύζυγός του Μελάνια διαγνώστηκαν με κορωνοϊό. Την είδηση έκανε γνωστή ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος στο Twitter.

Όπως έγραψε, ο Ντόναλντ Τραμπ: «Απόψε, η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ και εγώ διαγνωσθήκαμε θετικοί στον COVID-19. Ξεκινάμε την καραντίνα μας και τη διαδικασία ανάρρωσης».

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 2, 2020

«Όπως έκαναν πολλοί Αμερικανοί φέτος, βρισκόμαστε σε καραντίνα στο σπίτι αφού διαγνωστήκαμε θετικοί στον κορωνοϊό. Αισθανόμαστε καλά και έχω αναβάλει όλα τις επερχόμενες εκδηλώσεις. Παρακαλώ μείνετε ασφαλείς και θα το ξεπεράσουμε μαζί» έγραψε από την πλευρά της η Μελάνια Τραμπ στο Twitter.

As too many Americans have done this year, @potus & I are quarantining at home after testing positive for COVID-19. We are feeling good & I have postponed all upcoming engagements. Please be sure you are staying safe & we will all get through this together. — Melania Trump (@FLOTUS) October 2, 2020

«Καλά στην υγεία τους Τραμπ και Μελάνια» - Τι λέει ο γιατρός της προεδρίας

Από την πλευρά του, ο γιατρός της αμερικανικής προεδρίας, Σον Κόνλεϊ σε ένα memo που δόθηκε στους δημοσιογράφους διαβεβαίωσε πως ο Τραμπ και η σύζυγός του «είναι καλά». Ο Τραμπ θα παραμείνει στον Λευκό Οίκο κατά τη διάρκεια της περιόδου της «ανάρρωσής» του, πρόσθεσε ο Κόνλεϊ, τονίζοντας πως θα «συνεχίσει να ασκεί τα καθήκοντά του» κανονικά, εξ αποστάσεως.

«Ο πρόεδρος και η Πρώτη Κυρία είναι και οι δύο καλά αυτή την στιγμή, και σκοπεύουν να παραμείνουν στο σπίτι εντός του Λευκού Οίκου κατά την διάρκεια της ανάρρωσης τους. Η ιατρική ομάδα του Λευκού Οίκου και εγώ θα τους παρακολουθούμε και εκτιμώ την υποστήριξη που παρείχαν ορισμένοι από τους σπουδαιότερους ιατρικούς επαγγελματίες και ιδρύματα της χώρας μας» έγραψε χαρακτηριστικά ο Κόνλεϊ χωρίς να εξηγήσει ποια βοήθεια παρέχεται στον Λευκό Οίκο. «Να είστε βέβαιοι πως πιστεύω ότι ο Πρόεδρος θα συνεχίσει να ασκεί τα καθήκοντά του χωρίς διακοπή ενώ αναρρώνει και θα σας ενημερώσω για τυχόν περαιτέρω εξελίξεις».

Επιπλέον, η αμερικανική προεδρία γνωστοποίησε ότι το προγραμματισμένο ταξίδι του Τραμπ στη Φλόριντα αποφασίστηκε να ακυρωθεί.

Θετική στον κορωνοϊό σύμβουλος του Τραμπ

Ο Αμερικανός πρόεδρος υπεβλήθη σε τεστ αφότου διεγνώσθη θετική η σύμβουλός του, Χόουπ Χικς. Όπως αποκάλυψε η δημοσιογράφος του πρακτορείου ειδήσεων Bloomberg, Τζένιφερ Γιάκομπς, η Χόουπ Χικς που ταξίδεψε μαζι με τον Ρεπουμπλικάνο Πρόεδρο με το προεδρικό αεροσκάφος, Air Force One, στο Κλίβελαντ (Οχάιο), όπου έγινε το πρώτο ντιμπέιτ του ενοίκου του Λευκού Οίκου με τον υποψήφιο των Δημοκρατικών Τζο Μπάιντεν, αλλά και στη Μινεσότα, όπου ο αρχηγός του κράτους εμφανίστηκε σε προεκλογική εκδήλωση την Τρίτη, έχει κορωνοϊο.

NEWS: Hope Hicks, who traveled with Trump aboard Air Force One to and from the presidential debate on Tuesday, and to his Minnesota rally yesterday, has coronavirus, sources tell me. — Jennifer Jacobs (@JenniferJJacobs) October 2, 2020

Ο Λευκός Οίκος αν και είχε αρνηθεί να σχολιάσει την είδηση για τη στενή συνεργάτιδα του Τραμπ, κάτι όμως που επιβεβαίωσε ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος. Αποθεώνοντας τη Χόουπ Χικς που «δουλεύει τόσο σκληρά χωρίς ούτε ένα μικρό διάλειμμα», έκανε γνωστό ότι η συνεργάτις του είναι θετική στον κορωνοϊό και γι’ αυτό ο ίδιος και η Μελάνια είχαν υποβληθεί σε τεστ και είχαν ξεκινήσει ήδη τη διαδικασία της… καραντίνας.

Η εξέλιξη αυτή είναι πολύ σημαντική, καθώς βρισκόμαστε μόλις λίγο διάστημα πριν από τις κρίσιμες προεδρικές εκλογές της 3ης Νοεμβρίου στις ΗΠΑ, ενώ κανείς δεν γνωρίζει ακόμα αν και πώς θα διεξαχθούν το δεύτερο και το τρίτο ντιμπέιτ του Τραμπ με τον πολιτικό του αντίπαλο Τζο Μπάιντεν.

Σύμφωνα με το CNN σε απόμονωση έχει τεθεί ήδη η πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων Νάνσι Πελόζι. προκειμένου να αναλάβει τη διακυβέρνηση των ΗΠΑ σε περίπτωση κατά την οποία νοσήσει με κορωνοϊό και ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Μάικ Πενς, ο οποίος τα τελευταία 24ωρα ήταν σε στενή επαφή με τον Τραμπ.

Όπως σημειώνουν οι New York Times, η εξέλιξη αυτή θα αποτελέσε ένα τεράστιο εμπόδιο για την προεκλογική εκστρατεία του 74χρονου Τραμπ με 33 ημέρες μέχρι τις εκλογές των ΗΠΑ στις 3 Νοεμβρίου. Ακόμα και αν είναι ασυμπτωματικός θα πρέπει να παραμείνει σε καραντίνα στον Λευκό Οίκο ενώ αν παρουσιάσει συμπτώματα εγείρονται ερωτήματα για το αν πρέπει να συνεχίσει ως υποψήφιος πρόεδρος.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο 74χρονος Ντόναλντ Τραμπ, που ανήκει και στις ευπαθείς ομάδες, έχει επικριθεί πολλάκις για τη διαχείριση της πανδημίας, με τις ΗΠΑ να μετρούν ήδη περισσότερους από 207.000 νεκρούς και πάνω από 7,2 εκατομμύρια κρούσματα. Μάλιστα, ο ίδιος αυτο-αποθεώνεται και έχει ισχυριστεί επανειλημμένα πως οι ενέργειες της κυβέρνησής του έχουν σώσει «εκατομμύρια» ζωές. Μάλιστα, ο ίδιος και οι συνεργάτες του σπάνια φορούν μάσκες.

Υπενθυμίζεται ότι εκτός από τον Ντόναλντ Τραμπ, αρνητές του νέου κορωνοϊού που τελικά νόσησαν ήταν και ο πρόεδρος της Βραζιλίας Ζαΐρ Μπολσονάρο και ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον.

Ποια είναι η Χόουπ Χικς

Η Χόουπ Χικς, η οποία είχε ενταχθεί από πολύ νωρίς στην ομάδα που διεξήγαγε την προεκλογική εκστρατεία του Τραμπ το 2016, ανήκει στον στενότερο κύκλο του προέδρου.

Ανέλαβε τη θέση της διευθύντριας επικοινωνίας του Λευκού Οίκου μετά τη νίκη του Τραμπ, αλλά παραιτήθηκε για ένα διάστημα κι εντάχθηκε στον όμιλο Fox, στον οποίο ανήκει το τηλεοπτικό δίκτυο Fox News, προτού επιστρέψει στο Λευκό Οίκο.

Η Χικς, η οποία σπανίως κάνει δηλώσεις στα ΜΜΕ, λέγεται πως διαθέτει μεγάλη επιρροή στους διαδρόμους της Δυτικής Πτέρυγας του Λευκού Οίκου. Το πρώην μανεκέν, που δούλεψε για την Ιβάνκα Τραμπ στη Νέα Υόρκη, φέρεται να εισακούεται από τον πρόεδρο, ο οποίος — πράγμα αξιοσημείωτο — ουδέποτε έχει εκφράσει την παραμικρή επιφύλαξη γι’ αυτήν.