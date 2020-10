Με κορωνοϊό ο Τραμπ: Η κοινή πτήση με τη σύμβουλό του που βγήκε θετική (Βίντεο)

Μοιραία αποδείχθηκε η απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να ταξιδέψει με το ίδιο ελικόπτερο με τη στενή συνεργάτιδά του, Χόουπ Χικς, καθώς φαίνεται πως τότε κόλλησε τον κορωνοϊό.

Η σύμβουλος του Τραμπ, βρέθηκε θετική στον ιό την Πέμπτη, ύστερα από τεστ στο οποίο υπεβλήθη, με τον Αμερικανό πρόεδρο να ανακοινώνει αργότερα ότι αυτός και η σύζυγός του, Μελάνια, θα τεθούν σε καραντίνα.

Hope Hicks, who has been working so hard without even taking a small break, has just tested positive for Covid 19. Terrible! The First Lady and I are waiting for our test results. In the meantime, we will begin our quarantine process!