Το πρώτο tweet της Μελάνια αφού διαγνώστηκε θετική στον κορωνοϊό

Σαν «βόμβα» έσκασε η είδηση ότι ο Ντόναλντ Τραμπ και η σύζυγός του Μελάνια διαγνώστηκαν θετικοί στον κορωνοϊό.

Την είδηση έκανε γνωστή ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος μέσω Twitter, ενώ το ίδιο μέσο επέλεξε και η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ για να στείλει το δικό της μήνυμα.

«Όπως έκαναν πολλοί Αμερικανοί φέτος, βρισκόμαστε σε καραντίνα στο σπίτι αφού διαγνωστήκαμε θετικοί στον κορωνοϊό. Αισθανόμαστε καλά και έχω αναβάλει όλα τις επερχόμενες εκδηλώσεις. Παρακαλώ μείνετε ασφαλείς και θα το ξεπεράσουμε μαζί» έγραψε η Μελάνια Τραμπ.

As too many Americans have done this year, @potus & I are quarantining at home after testing positive for COVID-19. We are feeling good & I have postponed all upcoming engagements. Please be sure you are staying safe & we will all get through this together.