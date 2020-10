Κορωνοϊός: Όταν ο Τραμπ... κορόιδευε τον Μπάιντεν για τις μάσκες του (Βίντεο)

Τον γύρο του κόσμου κάνει η είδηση ότι ο Ντόναλντ Τραμπ και η σύζυγός του Μελάνια διαγνώστηκαν με κορωνοϊό και μπήκαν σε καραντίνα, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος έχει επικριθεί πολύ για τη στάση του στο εν λόγω ζήτημα και για τη διαχείριση της πανδημίας.

Με αφορμή τις τελευταίες εξελίξεις, πολλά αμερικανικά ΜΜΕ «θυμήθηκαν» την αμφιλεγόμενη στάση του Αμερικανού προέδρου όσον αφορά στα μέσα προστασίας κατά του κορωνοϊού και πιο συγκεκριμένα τις μάσκες.

Μόλις πριν από λίγες μέρες, στο πρώτο debate μεταξύ των υποψηφίων για την αμερικανική προεδρία στις επικείμενες εκλογές, ο Τραμπ είχε ειρωνευτεί τον Τζο Μπάιντεν επειδή εμφανίζεται παντού με μάσκα. «Όταν χρειάζεται φοράω μάσκα. Δεν φοράω τις μάσκες όπως αυτός», είπε δείχνοντας τον Μπάιντεν και συνέχισε, «Κάθε φορά που τον βλέπεις φοράει μάσκα. Μπορεί να μιλάει σε κάποιον στα 60 μέτρα απόσταση και φοράει τη μεγαλύτερη μάσκα που έχω δει ποτέ».

«Οι μάσκες κάνουν μεγάλη διαφορά» επισήμανε με σοβαρότητα ο Μπάιντεν, εξηγώντας πως οι ειδικοί λένε ότι αν όλοι φορούσαν μάσκες και κρατούσαν αποστάσεις, θα μπορούσαν να σωθούν 100.000 ζωές μέχρι τον Ιανουάριο.

"I don’t wear a mask like him. Every time you see him, he’s got a mask. He could be speaking 200 feet away from you and he shows up with the biggest mask I’ve ever seen," Trump told Biden at the #2020Debates, which took place less than 72 hours ago https://t.co/C7XTENNHVR pic.twitter.com/V2iLELsihJ