TrumpHasCovid: Χαμός στο Twitter με τον Τραμπ - «Βιτριολικές» αναρτήσεις για τον Αμερικανό Πρόεδρο (εικόνες)

Σαν κεραυνός εν αιθρία έσκασε η είδηση πως ο Ντοναλντ Τραμπ και η σύζυγός του Μελάνια διαγνώστηκαν θετικοί στον κορωνοϊό. Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ έχει γίνει αποδέκτης επικρίσεων καθώς αγνοούσε τους κινδύνους που ελλοχεύει ο ιός και αρνούνταν πεισματικά να φορέσει μάσκα. Τελικά, μολύνθηκε και όπως έγινε γνωστό από το Λευκό Οίκο έχει τεθεί σε καραντίνα.

Το #TrumpHasCovid σύντομα έφτασε πρώτο στα trends, ωστόσο η μεγάλη πλειοψηφία των αναρτήσεων δεν αφορούν ευχές για την ανάρρωση του Αμερικανού προέδρου, αλλά αιχμές για τη αμφιλεγόμενη στάση του απέναντι στην πανδημία, καζούρα για τις δηλώσεις που έκανε στο παρελθόν και που σίγουρα έχει μετανιώσει τώρα, κλιπ που τον δείχνουν να υποβαθμίζει την πανδημία και ατάκες όπως... «γιατί δεν δοκιμάζει ενέσεις χλωρίνης;».

Η φράση «Karma is a bitch» είναι «αγαπημένη» στα posts των ξένων χρηστών, με πολλούς να επισημαίνουν πάντως ότι μπορεί από αυτήν την εξέλιξη να προκύψει κάτι θετικό: οι φαν του Τραμπ να αναθεωρήσουν τις απόψεις τους και να αρχίσουν να τηρούν να μέτρα προστασίας που προτείνουν οι ειδικοί.

