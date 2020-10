Ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής προσεύχεται για τον Ντόναλντ Τραμπ

Σαν κεραυνός έσκασε η είδηση πως ο Ντόναλντ Τραμπ και η σύζυγός του Μελάνια νόσησαν από κορωνοϊό. Αρκετοί χρήστες των social media σχολίασαν την είδηση λόγω και τη στάσης του Αμερικανου Προεδρου στο ζήτημα της πανδημίας ωστόσο δεν είναι λίγοι εκείνοι που του ευχήθηκαν ταχεία και πλήρη ανάρρωση.

Ανάμεσά τους και ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος, που έγραψε στο Twitter: «Προσευχόμαστε στον Θεό για την πλήρη ανάρρωση του Τραμπ και της Πρώτης Κυρίας και προσευχόμαστε συνεχώς για όλους όσους έχουν πληγεί από την πανδημία COVID19».

We pray to God for the full recovery of @POTUS Trump and the First Lady, and we constantly pray for everyone afflicted by the COVID19 pandemic.