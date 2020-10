Κορωνοϊός: Στο νοσοκομείο με πυρετό ο Τραμπ – Λαμβάνει κοκτέιλ αντισωμάτων - Οι πρώτες δηλώσεις του

Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε ο Ντόναλντ Τραμπ, αφού διαγνώστηκε θετικός στον κορωνοϊό και εμφάνισε συμπτώματα. Ο Αμερικανός πρόεδρος μεταφέρθηκε στο στρατιωτικό νοσοκομείο Walter Reed, όπου θα παραμείνει τις επόμενες ημέρες, όπως ενημέρωσε ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου.

Πριν ο Αμερικανός Πρόεδρος μεταφερθεί με ελικόπτερο στο νοσοκομείο έστειλε μήνυμα στον αμερικανικό λαό:

«Θέλω να ευχαριστήσω όλους για την τρομακτική υποστήριξη, πάω στο νοσοκομείο. Νομίζω ότι τα πάω καλά, αλλά πιστεύω ότι χρειάζεται να πάω εκεί. Και η πρώτη κυρία είναι καλά. Σας ευχαριστώ πολύ, εκτιμώ το ενδιαφέρον σας και δεν πρόκειται να το ξεχάσω».

WATCH: Trump walks out of the White House and aboard Marine One, headed to Walter Reed Medical Center pic.twitter.com/8E4GN62Thb

Ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου δήλωσε:

«Ο πρόεδρος Τραμπ παραμένει σε καλή διάθεση, έχει ήπια συμπτώματα και εργάζεται όλη την ημέρα. Με μεγάλη προσοχή, και μετά από σύσταση του ιατρού και των ειδικών του, ο πρόεδρος θα εργάζεται από τα προεδρικά γραφεία στο Walter Reed για τις επόμενες ημέρες. Ο πρόεδρος Τραμπ εκτιμά την έκρηξη υποστήριξης τόσο για αυτόν όσο και για την πρώτη κυρία».

Σύμφωνα με τον γιατρό του Λευκού οίκου, ο Τραμπ λαμβάνει μια πειραματική θεραπεία για την Covid-19, με πολυκλωνικά αντισώματα και έχει «υψηλό ηθικό» μολονότι αισθάνεται κόπωση.

«Σήμερα το απόγευμα, ο πρόεδρος παραμένει κουρασμένος αλλά έχει υψηλό ηθικό», ανέφερε ο Σον Κόνλεϊ, ο γιατρός του Αμερικανικού προέδρου σε μια ανακοίνωση που εξέδωσε. Πρόσθεσε ότι του χορήγησε μια δόση από το πειραματικό κοκτέιλ αντισωμάτων που αναπτύσσει η φαρμακευτική εταιρεία Regeneron και το οποίο έχει δώσει ενθαρρυντικά πρώτα αποτελέσματα στις κλινικές δοκιμές που έγιναν σε μικρό αριθμό ασθενών.

Οι ειδικοί εξετάζουν τον πρόεδρο και θα κάνουν συστάσεις για «τα επόμενα στάδια», σημείωσε ο Δρ Κόνλεϊ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η Μελάνια Τραμπ έχει «ελαφρύ βήχα και πονοκέφαλο».

Ο γιατρός δεν διευκρίνισε πιο συγκεκριμένα τα συμπτώματα του Αμερικανού προέδρου, πέραν της κόπωσης. Εκτός από το φάρμακο αυτό ο Τραμπ λαμβάνει επίσης ψευδάργυρο, βιταμίνη D, φαμοτιδίνη, μελατονίνη και ασπιρίνη.

Ερωτήματα

Την ίδια ώρα, ερωτήματα εγείρονται σχετικά με τον χειρισμό της κατάστασης από τον Λευκό Οίκο, πριν από την ανακοίνωση ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είναι θετικός στον κορωνοϊό.

Μια μικρή ομάδα αξιωματούχων στον Λευκό Οίκο γνώριζε ότι η σύμβουλος του Αμερικανού προέδρου, Χόουπ Χικς, είχε διαγνωστεί θετική στον ιό, σύμφωνα με την ανταποκρίτρια του CNN, Κέιτλαν Κολινς. Ωστόσο, ο Ντόναλντ Τραμπ ταξίδεψε στο Νιου Τζέρσεϋ για έρανο και η υπουργός Τύπου Κέιλεϊ Μσένάνι συνέχισε να ενημερώνει στο Λευκό Οίκο την Πέμπτη.

«Άρα το ερώτημα θα είναι για τον Λευκό Οίκο, γιατί ο Τραμπ πήγε στο Νιου Τζέρσεϋ, γνωρίζοντας ότι θα μπορούσε ενδεχομένως να θέσει σε κίνδυνο αυτούς τους ανθρώπους, αυτούς τους δωρητές και τους χρηματοδότες; Και φυσικά, γιατί η γραμματέας Τύπου προχώρησε σε ενημέρωση παρότι γνώριζε ότι είχε έρθει σε επαφή με κάποιον που μόλις είχε διαγνωστεί θετική σε κορωνοϊό;», διερωτάται η Κόλινς, προσθέτοντας: «Δεν μας έχει πει ακόμη. Δεν μίλησε καν στους δημοσιογράφους που ήταν στο αεροπλάνο. Και θα υπάρξουν σοβαρά ερωτήματα σχετικά με το ότι ο Λευκός Οίκος κρατά αυτές τις πληροφορίες, όχι μόνο από τους δημοσιογράφους στην αίθουσα αλλά και από τον αμερικανικό λαό, για την κατάσταση της υγείας του προέδρου και των ανθρώπων με τους οποίους πιθανώς ήρθε σε επαφή».