Συναγερμός στις ΗΠΑ: Το πρώτο tweet του αμερικανου προέδρου - Τι θεραπεία λαμβάνει - Θετικός στον κορωνοϊό και ο επικεφαλής της προεκλογικής εκστρατείας του

Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε ο Ντόναλντ Τραμπ, αφού διαγνώστηκε θετικός στον κορωνοϊό και εμφάνισε συμπτώματα. Ο Αμερικανός πρόεδρος μεταφέρθηκε στο στρατιωτικό νοσοκομείο Walter Reed, όπου θα παραμείνει τις επόμενες ημέρες, όπως ενημέρωσε ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου.

Πριν ο Αμερικανός Πρόεδρος μεταφερθεί με ελικόπτερο στο νοσοκομείο έστειλε μήνυμα στον αμερικανικό λαό:

«Θέλω να ευχαριστήσω όλους για την τρομακτική υποστήριξη, πάω στο νοσοκομείο. Νομίζω ότι τα πάω καλά, αλλά πιστεύω ότι χρειάζεται να πάω εκεί. Και η πρώτη κυρία είναι καλά. Σας ευχαριστώ πολύ, εκτιμώ το ενδιαφέρον σας και δεν πρόκειται να το ξεχάσω».

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ τόνισε μέσω Twitter αργά χθες (τοπική ώρα) μετά την εισαγωγή του σε στρατιωτικό νοσοκομείο αφού διαγνώστηκε με COVID-19, ότι πιστεύει πως τα πάει καλά.

«Πάω καλά, νομίζω! Σας ευχαριστώ όλους. ΑΓΑΠΗ!!!», ανέφερε ο πρόεδρος στην ανάρτησή του.

Going welI, I think! Thank you to all. LOVE!!!