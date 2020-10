Κορωνοϊός: Κρίσιμες οι επόμενες ώρες για τον Τραμπ – Πηγή του Λευκού Οίκου διαψεύδει το ιατρικό ανακοινωθέν - Νέο τετράλεπτο μήνυμα

Διαφορετικές είναι οι πληροφορίες που συσσωρεύονται γύρω από την υγεία του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ που προσβλήθηκε από τον κορωνοϊό και νοσηλεύεται πλέον σε στρατιωτικό νοσοκομείο. Την ώρα που ο γιατρός του μας ενημέρωνε ότι “όλα καλά”, τα δημοσιεύματα ανέφεραν πως ο κορωνοϊός τον έχει χτυπήσει βαριά και πως η κατάστασή του έχει επιδεινωθεί.

Πηγή που αναφέρει ότι έχει γνώση της κατάστασης δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δεν βρίσκεται ακόμη σε σαφή πορεία ανάρρωσης από την Covid-19 και ορισμένα από τα ζωτικά του σημεία κατά τις τελευταίες 24 ώρες ήταν πολύ ανησυχητικά.

Η πηγή, που ζήτησε να μην κατονομασθεί, δήλωσε ότι οι επόμενες 48 ώρες θα είναι κρίσιμες για την φροντίδα του Τραμπ.

Οι εκτιμήσεις αυτές έρχονται σε αντίθεση με τις ανακοινώσεις του γιατρού του Λευκού Οίκου Σον Κόνεϊ ο οποίος δήλωσε λίγη ώρα πριν ότι ο Τραμπ δεν παίρνει οξυγόνο, είναι απύρετος εδώ και 24 ώρες, και «είναι πολύ καλά».

Ο Αμερικανός πρόεδρος θα λάβει πενθήμερη αγωγή με remdesivir, διευκρίνισε ο γιατρός, ο οποίος δεν ήταν σε θέση να προσδιορίσει το χρονικό διάστημα της παραμονής του Ντόναλντ Τραμπ στο νοσοκομείο.

«Σήμερα το πρωί, ο πρόεδρος είναι πολύ καλά», δήλωσε ο γιατρός περιστοιχισμένος από εννέα γιατρούς και νοσηλευτές έξω από το στρατιωτικό νοσοκομείο Walter Reed κοντά στην Ουάσινγκτον, όπου ο αμερικανός πρόεδρος μεταφέρθηκε το βράδυ της Παρασκευής.

Ο κ. Τραμπ, 74 ετών, υπέφερε από βήχα, ελαφρά ρινική συμφόρηση και εξάντληση, σύμφωνα με τον γιατρό, αλλά τα συμπτώματα «αμβλύνονται και (η κατάσταση) βελτιώνεται», είπε.

«Παρακολουθούμε την καρδιακή νεφρική και ηπατική λειτουργία , και είναι όλες κανονικές. Ο πρόεδρος σήμερα το πρωί δεν παίρνει οξυγόνο, δεν έχει δυσκολία στην αναπνοή , ούτε στην βάδιση...» , πρόσθεσε.

Παρά τις ερωτήσεις των δημοσιογράφων, ο γιατρός Κόνλεϊ δεν επιβεβαίωσε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έλαβε σε καμία στιγμή της μέχρι τώρα νοσηλείας του οξυγόνο και επέμεινε ότι αυτήν την στιγμή δεν λαμβάνει οξυγόνο.

Το επίπεδο του οξυγόνου είναι, σύμφωνα με τον γιατρό του, στο 96%, σε μη επικίνδυνο επίπεδο.

Ο γιατρός του Λευκού Οίκου αναφέρθηκε σε «72 ώρες» από την διάγνωση της προσβολής του Ντόναλντ Τραμπ από την Covid-19, χρονικό διάστημα που δεν συμφωνεί με τον χρόνο ανακοίνωσης των θετικών αποτελεσμάτων του τεστ, την νύκτα της Πέμπτης προς την Παρασκευή.

Γιατί διακομίσθηκε στο νοσοκομείο; «Διότι είναι ο πρόεδρος», απάντησε ο Σον Κόνλεϊ.

Λίγο αργότερα ο Αμερικανός πρόεδρος προχώρησε σε «καθησυχαστική» ανάρτηση στο Twitter από την πτέρυγα του νοσοκομείου Walter Reed στην οποία νοσηλεύεται.

«Γιατροί, Νοσηλευτές και ΟΛΟΙ στο φοβερό Walter Reed Medical Center, και άλλοι από αντίστοιχα ιδρύματα που συνεργάζονται μαζί τους, είναι ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΟΙ!!! Τρομερή πρόοδος έχει γίνει τους τελευταίους 6 μήνες στην καταπολέμηση αυτής της ΜΑΣΤΙΓΑΣ. Με την βοήθειά τους, αισθάνομαι καλά!», έγραψε.

