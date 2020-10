Δύο νεκροί από πλημμύρες και κατολισθήσεις σε Γαλλία και Ιταλία

Οι καταρρακτώδεις βροχές, οι πλημμύρες και οι κατολισθήσεις στην νοτιοανατολική Γαλλία και την βορειοδυτική Ιταλία έχουν προκαλέσει τον θάνατο τουλάχιστον δύο Ιταλών, ενώ 21 από τους 22 ανθρώπους οι οποίοι θεωρούντο αγνοούμενοι στην Ιταλία βρέθηκαν στην Γαλλία και μεταφέρονται με ελικόπτερα, ανακοίνωσε η Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας της Ιταλίας.

Ένας 53χρονος πυροσβέστης έχασε την ζωή του στην Ιταλία κατά την διάρκεια επιχείρησης, ένας 36χρονος πνίγηκε όταν το αυτοκίνητό του παρασύρθηκε από τα νερά ποταμού, ενώ ακόμη ένας οδηγός αυτοκινήτου που έπεσε σε ποταμό αγνοείται.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της περιοχής του Πιεμόντε, οι βροχοπτώσεις είναι οι σφοδρότερες από το 1994, όταν 70 άνθρωποι έχασαν την ζωή τους από τις πλημμύρες του Πάδου και του Τάρανο.

Οι κατακλυσμιαίες βροχές που έπληξαν από χθες το απόγευμα την βορειοδυτική Ιταλία προκάλεσαν πλημμύρες, κατολισθήσεις και καταστροφές, ζημίες σε κτίρια και υποδομές, κυρίως γέφυρες. Πολλοί δρόμοι έχουν καταστραφεί, απομονώνοντας χωριά σε περιοχές δυτικά του Μιλάνου.

Homes, roads and bridges have been swept away in "never-before-seen" floods in southern France https://t.co/6V4xsfyiqM pic.twitter.com/rrxhcDm6oP

Flooding from record rains in the mountainous region that spans France and Italy killed two people in Italy and left at least 24 people in the two countries missing. https://t.co/C3tDMSQzH4