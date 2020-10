Σάλος με τη... βόλτα Τραμπ: Βγήκε από το νοσοκομείο για να χαιρετήσει τους οπαδούς του - Θρίλερ με την υγεία του (Βίντεο)

Νέα ερωτήματα προκύπτουν μετά τις ανακοινώσεις της ιατρικής ομάδας του Ντόναλντ Τραμπ για την πορεία της υγείας του. Όπως δήλωσαν συνεχίζει να βελτιώνεται και ότι θα μπορέσει να εξέλθει του νοσοκομείου από σήμερα Δευτέρα. Μάλιστα, ο Αμερικανός πρόεδρος βλέποντάς πως η κατάσταση της υγείας του έχει καλυτερεύσει αποφάσισε να κάνει μια μικρή.. έκπληξη στους Αμερικανούς πολίτες, τους πατριώτες όπως τους αποκάλεσε σε νέο μήνυμά του, βγαίνοντας για λίγο από το Ιατρικό Κέντρο Walter Reed.

Το απόγευμα της Κυριακής (ξημερώματα Δευτέρας για την Ελλάδα) ο Αμερικανός Πρόεδρος επιβιβάστηκε σε ένα SUV για να χαιρετήσει και να ευχαριστήσει τους υποστηρικτές που έχουν συγκεντρωθεί έξω από το νοσοκομείου οπού νοσηλεύεται με κορωνοϊό. Μάλιστα πριν ο «πλανητάρχης» πάρει τους δρόμους, η ιατρική ομάδα του είχε επιβεβαιώσει ότι το επίπεδο οξυγόνου στο αίμα του μειώθηκε ξαφνικά δύο φορές τις τελευταίες ημέρες.

President Trump looks to be in great health! pic.twitter.com/f1rMfs8Ets