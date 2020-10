Η WSJ «καίει» τον Τραμπ: Ήξερε πως ήταν θετικός στον κορωνοϊό και το έκρυβε

Μετά τον σάλο που προκάλεσε η απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ ενώ νοσεί από κορωνοϊό να βγει από το νοσοκομείο για να κάνει... βόλτα με SUV, ένα δημοσίευμα της Wall Street Journal έρχεται να βάλει νέες «φωτιές». Σύμφωνα με την εφημερίδα, που επικαλείται άτομο του περιβάλλοντός του, ο Αμερικανός πρόεδρος ήξερε ότι είχε νοσήσει από τον κορωνοϊό και δεν το αποκάλυψε αμέσως στον αμερικανικό λαό.

Ο Αμερικανός πρόεδρος παραχώρησε συνέντευξη στο τηλεοπτικό δίκτυο δίκτυο «Fox News», ενώ είχε ενημερωθεί για το θετικό αποτέλεσμα του τεστ για τη νόσο Covid-19. Ερωτηθείς για το εάν έχει κάνει ο ίδιος τεστ για το νέο κορωνοϊό, επιβεβαίωσε ότι είχε βρεθεί θετική η στενή του συνεργάτιδα στον Λευκό Οίκο, Χόουπ Χικς, και ότι ο ίδιος ανέμενε τα αποτελέσματα των εξετάσεων.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν πηγές που επικαλείται η αμερικανική εφημερίδα, ο ένοικος του Λευκού Οίκου δεν αποκάλυψε το αποτέλεσμα από ένα rapid τεστ, που βγήκε θετικό, αναμένοντας το τεστ επαλήθευσης των προηγούμενου αποτελέσματος.

Ο Τραμπ ήξερε ότι είναι θετικός στον ιό το απόγευμα της Πέμπτης, ώρα ΗΠΑ, προτού εμφανιστεί στο τηλεοπτικό δίκτυο «Fox News» και δεν αποκάλυψε το αποτέλεσμα του rapid τεστ, όπως υποστηρίζει η αμερικανική εφημερίδα. «Αντ' αυτού, επιβεβαίωσε προηγούμενες αναφορές ότι μία από τις κορυφαίες βοηθούς του ήταν θετική στο νέο κορωνοϊό, με τον ίδιο να αναφέρει ότι αναμένει τα αποτελέσματα».

«Θα κάνω τεστ απόψε ή αύριο το πρωί» είπε ο κ. Τραμπ κατά τη διάρκεια της συνέντευξης. Ξημερώματα Παρασκευής -1 το πρωί ώρα Αμερικής- ο πρόεδρος έγραψε στο αγαπημένο του Twitter ότι είχε βρεθεί θετικός στον ιό.

Σύμφωνα με τα πρωτόκολλα του Λευκού Οίκου, το πιο αξιόπιστο τεστ, που εξετάζει ένα δείγμα ρινικού επιχρίσματος, διενεργείται μόνο έπειτα από ένα rapid τεστ που βγαίνει θετικό. Πάντως, στην περίπτωση του Τραμπ, ακολουθήθηκε το πρωτόκολλο όπως αναφέρει η πηγή.

Επιπλέον, ο Τραμπ ζήτησε επίσης από έναν σύμβουλό του να μην αποκαλύψει το αποτέλεσμα του rapid τεστ που βρέθηκε θετικό. «Μην το πεις σε κανέναν» είπε ο Αμερικανός πρόεδρος, σύμφωνα με το άτομο του στενού του περιβάλλοντος, όπως επισημαίνει το επίμαχο άρθρο.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, μετά το ιατρικό ανακοινωθέν που έκανε λόγο για εξιτήριο ίσως και σήμερα, Δευτέρα, και βλέποντάς πως η κατάσταση της υγείας του έχει καλυτερεύσει αποφάσισε να κάνει μια μικρή έκπληξη στους Αμερικανούς πολίτες, τους πατριώτες όπως τους αποκάλεσε σε νέο μήνυμά του, βγαίνοντας για λίγο από το Ιατρικό Κέντρο Walter Reed.

Το απόγευμα της Κυριακής (ξημερώματα Δευτέρας για την Ελλάδα) ο Αμερικανός Πρόεδρος επιβιβάστηκε σε ένα SUV για να χαιρετήσει και να ευχαριστήσει τους υποστηρικτές που έχουν συγκεντρωθεί έξω από το νοσοκομείου οπού νοσηλεύεται με κορωνοϊό. Μάλιστα πριν ο «πλανητάρχης» πάρει τους δρόμους, η ιατρική ομάδα του είχε επιβεβαιώσει ότι το επίπεδο οξυγόνου στο αίμα του μειώθηκε ξαφνικά δύο φορές τις τελευταίες ημέρες.

President Trump looks to be in great health! pic.twitter.com/f1rMfs8Ets