Κορωνοϊός: Αρνητικό και το δεύτερο τεστ της προέδρου της Κομισιόν - Πότε βγαίνει από την απομόνωση

Aρνητικό βρέθηκε και το δεύτερο τεστ εργαστηριακής δοκιμής της Προέδρου της Κομισιόν Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν στον κορωνοϊό, όπως ανακοίνωσε ο επικεφαλής εκπρόσωπος της Κομισιόν Έρικ Μάμερ.

Ωστόσο, όπως σημείωσε, η Πρόεδρος θα παραμείνει σε αυτοαπομόνωση μέχρι αύριο το βράδυ, όπως προβλέπεται από τους κανονισμούς για την ασφάλεια της υγείας στο Βέλγιο.

Νωρίτερα, όπως η ίδια δήλωσε με ανάρτησή της στο Twitter «έχω ενημερωθεί ότι συμμετείχα σε μια συνάντηση την περασμένη Τρίτη, στην οποία συμμετείχε και ένα άτομο που χθες καταγράφηκε ως θετικό στον COVID-19. Σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, ως εκ τούτου αυτοαπομονώνομαι μέχρι αύριο το πρωί. Έχω εξεταστεί και ήμουν αρνητική την Πέμπτη και εξετάστηκα ξανά σήμερα».

I’ve been informed that I participated in a meeting last Tuesday attended by a person who yesterday tested positive for COVID-19. In accordance with regulations in force, I’m therefore self-isolating until tomorrow morning. I’ve tested negative on Thursday & am tested again today