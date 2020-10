Κορωνοϊός: «Βομβαρδίζει» στο Twitter ο Τραμπ - Κάνει... προεκλογική εκστρατεία από το νοσοκομείο

«Βομβαρδίζει» στο Twitter ο Ντόναλντ Τραμπ, που συνεχίζει την προεκλογική του εκστρατεία από το... νοσοκομείο, οπου νοσηλεύεται με κορωνοϊό. Ο Αμερικανός πρόεδρος πέρασε στην αντεπίθεση μετά τον σάλο που ξέσπασε από τη... βολτούλα που έκανε έξω από το νοσοκομείο.

Με απανωτές αναρτήσεις του στο twitter, αναφέρεται σε όλη την προεκλογική ατζέντα: στο σύστημα υγείας, στις θέσεις εργασίας, στις στρατιωτικές δυνάμεις των ΗΠΑ, στον «νόμο και τάξη», στις αγορές.

PEACE THROUGH STRENGTH (BRING OUR SOLDIERS HOME). VOTE!

SAVE OUR SECOND AMENDMENT. VOTE!

BIGGEST TAX CUT EVER, AND ANOTHER ONE COMING. VOTE!