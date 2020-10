Κορωνοϊός: Βγήκε από το νοσοκομείο ο Τραμπ και επέστρεψε στο Λευκό Οίκο (Βίντεο και φωτογραφίες)

Αποχώρησε από το νοσοκομείο Walter Reed ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ όπως λένε οι σύμβουλοί του, παρά την καραντίνα που πρέπει να μπει, θα συνεχίσει να ασκεί τα καθήκοντά του. Η αποχώρησή του είχε προγραμματιστεί για τις 6:30 το απόγευμα τοπική ώρα (01:30 ξημερώματα Τρίτης για την Ελλάδα) και έγινε τελικά με μία μικρή καθυστέρηση οκτώ λεπτών.

Φορώντας μάσκα, βάδισε από την κεντρική είσοδο ως τη λιμουζίνα που τον μετέφερε στο προεδρικό ελικόπτερο, το Marine One, για τη σύντομη πτήση της επιστροφής στο κτίριο της αμερικανικής προεδρίας, σφίγγοντας τη γροθιά και κατόπιν υψώνοντας τον αντίχειρα προς τις κάμερες προτού μπει στο αυτοκίνητο.

Όταν δημοσιογράφος φώναξε την ερώτηση πόσοι άνθρωποι έχουν μολυνθεί στον Λευκό Οίκο, ο Τραμπ αποκρίθηκε «ευχαριστώ πάρα πολύ».

Βγήκε από το ελικόπτερο, συνεχίζοντας να φορά μάσκα, σε ένα σημείο του περιβόλου της προεδρίας με γρασίδι. Ανέβηκε μερικά σκαλιά, έβγαλε τη μάσκα, ύψωσε ξανά τον αντίχειρα και στάθηκε μπροστά στις κάμερες, με το πρόσωπο ακάλυπτο, για αρκετές στιγμές. Ο Ρεπουμπλικάνος δήλωσε κατόπιν πως αισθάνεται «πολύ καλά».

MOMENTS AGO: Marine One lands at Walter Reed; President Trump to depart back to White House shortly. pic.twitter.com/jFXg84GRKI — SV News 🚨 (@SVNewsAlerts) October 5, 2020

The first thing Trump did upon arriving back at the White House was remove his mask.



Jim @Acosta on CNN: "This may not just be the president returning to the White House. This may be patient zero. This is the virus coming back to the White House."pic.twitter.com/uHbS1hZWte — Polly Sigh (@dcpoll) October 5, 2020

Έξω από το νοσοκομείο, όπως και καθ’ όλη τη διάρκεια της παραμονής του σε αυτό, βρίσκονται εκατοντάδες υποστηρικτές του, οι οποίοι όταν τον είδαν να παίρνει εξιτήριο άρχισαν να ζητωκραυγάζουν.

Το εξιτήριο αρχικά ανακοίνωσε ο Τραμπ μέσω Twitter και επιβεβαίωσε και ο θεράπων ιατρός του προέδρου, ο οποίος σε συνέντευξη Τύπου δήλωσε: «Ο Τραμπ επέστρεψε. Ήταν εξαιρετικός ασθενής κατά τη διάρκεια της παραμονής του».

President Trump departs Walter Reed Medical Center on Marine One en route to the White House.



Full video here: https://t.co/1nsreXhkot pic.twitter.com/DkqrjuKXIl — CSPAN (@cspan) October 5, 2020

Ο Κόνλεϊ επέμεινε πως ο Τραμπ δεν πίεσε να πάρει εξιτήριο. Ο ίδιος διαβεβαίωσε ότι ο Τραμπ θα συνεχίσει να λαμβάνει υψηλής ποιότητας ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και στον Λευκό Οίκο, 24 ώρες το εικοσιτετράωρο.

President Trump walks out of Walter Reed Medical Center and is en route to the White House. pic.twitter.com/Qy6N3XLOHa — Breaking911 (@Breaking911) October 5, 2020

«Τις τελευταίες 24 ώρες ... πληρούσε ή ξεπέρασε όλα τα τυπικά κριτήρια χορήγησης εξιτηρίου από το νοσοκομείο», δήλωσε ο Κόνλεϊ σε συνέντευξη Τύπου, λέγοντας ότι έχουν περάσει περισσότερες από 72 ώρες από τότε που ο Τραμπ εμφάνισε για τελευταία φορά πυρετό και ότι τα επίπεδα οξυγόνου του ήταν φυσιολογικά.

«Αν και μπορεί να μην βρίσκεται εντελώς εκτός κινδύνου, η ομάδα και εγώ συμφωνήσαμε ότι όλες οι αξιολογήσεις μας, και το σημαντικότερο, η κλινική του κατάσταση, υποστηρίζουν την ασφαλή επιστροφή του προέδρου στο σπίτι, όπου θα λαμβάνει κορυφαίου επιπέδου ιατρική περίθαλψη όλο το εικοσιτετράωρο», πρόσθεσε ο Κόνλεϊ.

Ο ιατρός ωστόσο αρνήθηκε να δώσει πληροφορίες σχετικά με το πότε βγήκε το τελευταίο αρνητικό τεστ του Ντόναλντ Τραμπ, κάτι που έχει την σημασία του σχετικά με το πότε «κόλλησε» και πότε ήταν μεταδοτικός με τον ιό. «Δεν θέλω να πάω πίσω» είπε ο γιατρός στους δημοσιογράφους, λέγοντας πως η ιχνηλάτηση γίνεται ήδη.

"Over the past 24 hours, the president has continued to improve... we plan to get him home"



Donald Trump's doctor says the president will be discharged from the hospital later today



Follow our live coverage https://t.co/0tAhU0ZYUv pic.twitter.com/ZNgpprSAvO — BBC News (World) (@BBCWorld) October 5, 2020

Τι έγραψε στο Twitter ο Τραμπ

«Νιώθω πολύ καλά. Μην φοβάστε τον κορωνοϊό. Μην αφήνεται να κυριαρχήσει στη ζωή σας. Αναπτύξαμε κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης μας ορισμένα υπέροχα φάρμακα και έχουμε τη γνώση. Νιώθω καλύτερα απ όπως ένιωθα πριν από 20 χρόνια», έγραψε ο ένοικος του Λευκού Οίκου στο Twitter.

I will be leaving the great Walter Reed Medical Center today at 6:30 P.M. Feeling really good! Don’t be afraid of Covid. Don’t let it dominate your life. We have developed, under the Trump Administration, some really great drugs & knowledge. I feel better than I did 20 years ago! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 5, 2020

Νωρίτερα, ο Τραμπ υπερασπίστηκε την απόφασή του να βγει από το στρατιωτικό νοσοκομείο όπου λαμβάνει θεραπεία για την Covid-19 και να κάνει μια σύντομη βόλτα με αυτοκίνητο, μετά τις σφοδρές επικρίσεις που δέχτηκε ότι θέτει τον ίδιο και τους ανθρώπους του περιβάλλοντός του σε μεγαλύτερο κίνδυνο. «Αναφέρεται ότι τα Μέσα ενημέρωσης αναστατώθηκαν επειδή μπήκα σε ένα ασφαλές όχημα για να ευχαριστήσω τους πολλούς οπαδούς και υποστηρικτές που στέκονταν έξω από το νοσοκομείο για πολλές ώρες, ακόμη και ημέρες, για να τιμήσουν τον πρόεδρό τους. Αν δεν το έκανα, τα Μέσα θα έλεγαν ότι ήμουν αγενής», έγραψε στο Twitter.

Εκπρόσωπος της προεκλογικής εκστρατείας του Τραμπ, δήλωσε πως ο πρόεδρος σκοπεύει να παραστεί στην τηλεμαχία με τον Τζο Μπάιντεν στις 15 Οκτωβρίου.

As President Trump prepares to leave the hospital today- his campaign tells me he plans to participate in the next Presidential Debate on Oct 15th.

“Yes,” said @TimMurtaugh

“It is the president’s intention to debate.” — Ryan Nobles (@ryanobles) October 5, 2020

Από την πλευρά του,ο υποψήφιος των Δημοκρατικών για την προεδρία των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν δήλωσε νωρίτερα σήμερα πως είναι πρόθυμος να συμμετάσχει στην προγραμματισμένη για την άλλη εβδομάδα τηλεμαχία με τον αντίπαλό του στις προεδρικές εκλογές, πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ αν οι ειδικοί σε θέματα υγείας πουν ότι είναι ασφαλές.

Θετική και η εκπρόσωπος Τύπου

Νωρίτερα, σε συναγερμό τέθηκε εκ νέου ο Λευκός Οίκος καθώς όπως έγινε γνωστό, βρέθηκε θετική η εκπρόσωπος Τύπου Κάιλι Μακ Ένανι. Το γεγονός γνωστοποίησε η ίδια μέσω ανάρτησής της στο Twitter.

«Αφού είχα επανειλημμένως αρνητικά αποτελέσματα στις εξετάσεις για την Covid-19, κάθε ημέρα από την Πέμπτη, διαγνώστηκα θετική σήμερα στην Covid-19, χωρίς να έχω εκδηλώσει συμπτώματα», έγραψε σε μήνυμά της στο Twitter, όπου διευκρίνισε ότι μπήκε σε καραντίνα. Σύμφωνα με την ίδια, η ιατρική ομάδα του Λευκού Οίκου δεν έχει καταγράψει κανένα μέλος του Τύπου ως στενή επαφή της. «Επιπλέον, σαφώς δεν είχα καμία γνώση της διάγνωσης της Χόουπ Χικς πριν από τη συνέντευξη τύπου που παραχώρησα την Πέμπτη», τονίζει, αναφερόμενη στη σύμβουλο του Ντόναλντ Τραμπ, η θετική διάγνωση της οποίας αποκαλύφθηκε την περασμένη Πέμπτη, ώρες προτού ο Τραμπ γνωστοποιήσει ότι εκείνος και η σύζυγός του επίσης προσβλήθηκαν από τον νέο κορωνοϊό.

Πώς ο κορωνοϊός «τρύπωσε» στο Οβάλ Γραφείο

Η συστηματική μη τήρηση των μέτρων για τον ιό που όπως έλεγε θα εξαφανιζόταν όπως ήρθε στις ζωές μας, δηλαδή ξαφνικά, κόστισαν στον Ντόναλντ Τραμπ που βρέθηκε θετικός στον επικίνδυνο κορωνοϊό.

Ο καθηγητής Πολιτικής της Υγείας του LSE Ηλίας Μόσιαλος με ανάρτησή του στο Facebook εξηγεί πως μπορεί να γίνει υπερμετάδοση του ιού, ενώ κάνει και αναφορά στα συμπτώματα που παρουσίασε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

«Στο Λευκό Οίκο προσπαθούν να ιχνηλατήσουν τη διαδρομή του περιστατικού υπερμετάδοσης, γιατί ίσως περί αυτού πρόκειται. Για μήνες, η στρατηγική του Λευκού Οίκου για τη διατήρηση της ασφάλειας του Προέδρου και του εσωτερικού του κύκλου, ήταν να γίνεται ένα (γρήγορο) τεστ για κορωνοϊό σε όλους τους επισκέπτες του Λευκού Οίκου», επισημαίνει ο καθηγητής του LSE.

«Αλλά, ένα από τα τεστ που χρησιμοποιούν, το ID Now της εταιρείας Abbott που δίνει αποτελέσματα σε 15 λεπτά, έχει αναφερθεί ότι μπορεί να δώσει λανθασμένα αποτελέσματα εάν δεν χρησιμοποιείται όπως ενδείκνυται. Στην έκδοση της άδειας χρήσης έκτακτης ανάγκης, το FDA είχε δηλώσει πως το τεστ πρέπει να χρησιμοποιείται από υγειονομικούς «εντός των επτά πρώτων ημερών από τα συμπτώματα». Όμως, σε άτομα που έχουν μολυνθεί αλλά δεν έχουν ακόμη δείξει συμπτώματα, το τεστ είναι πολύ λιγότερο ακριβές (έως και 1/3 περιπτώσεις). Τον Μάιο, μετά από πολλές αναφορές προβλημάτων για την ακρίβεια του τεστ, το FDA προειδοποίησε ότι όσοι διαγνώσκονται αρνητικοί με αυτό το τεστ θα πρέπει να επιβεβαιώνουν το αποτέλεσμα και με εργαστηριακό τεστ», προσθέτει ακόμη.

«Δυστυχώς, ίσως και να υπάρξουν και άλλοι άνθρωποι που να συνδέονται με αυτή την εστία στο Λευκό Οίκο. Δεν μπορεί να αποκλειστεί βέβαια και η πιθανότητά πως πρόκειται περί περιστατικού υπερμετάδοσης. Όπως βλέπουμε και στις φωτογραφίες από την τελετή ανακοίνωσης της πρότασης για την αντικαταστάτρια της Ginsburg, Amy Coney Barrett, πολλοί από τους καλεσμένους διαγνώστηκαν πλέον θετικοί στον κορωνοϊό. Δυστυχώς επίσης δεν τηρήθηκαν οι σωστές φυσικές αποστάσεις και δεν χρησιμοποιήθηκαν μάσκες από όλους τους καλεσμένους. Δεν είναι σίγουρο πως αυτή η τελετή μπορεί να συνδεθεί με την εστία στον Λευκό Οίκο καθώς πρόκειται περί ανθρώπων που βρίσκονται σε καθημερινή συνεργασία. Αλλά δυστυχώς εκεί δεν κράτησαν τις αποστάσεις που ενδείκνυνται από τους ειδικούς», καταλήγει ο κ. Μόσιαλος.