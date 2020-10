Στόλτενμπεργκ μετά τη συνάντηση με Ερντογάν: «Συζητήσαμε για τον μηχανισμό αποκλιμάκωσης»

Ο ΓΓ της Βορειοατλαντικής συμμαχίας χαρακτήρισε «καλή» την συνάντηση που είχε με τον Τούρκο πρόεδρο

Συνάντηση με τον πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είχε στην Άγκυρα.

Σύμφωνα με ανάρτηση του Γενς Στόλτενμπεργκ, συζήτησαν «για τον στρατιωτικό μηχανισμό αποτροπής που αναπτύχθηκε από το ΝΑΤΟ για την Ανατολική Μεσόγειο».

Ειδικότερα, ο ΓΓ της Βορειοατλαντικής συμμαχίας έγραψε στο τουίτερ: «Καλή συνάντηση με τον Ταγίπ Ερντογάν στην 'Αγκυρα για σειρά θεμάτων ασφαλείας. Συζητήσαμε για τον στρατιωτικό μηχανισμό αποτροπής που αναπτύχθηκε από το ΝΑΤΟ για την Ανατολική Μεσόγειο. Σταθερή μου ελπίδα είναι ότι αυτό μπορεί να δημιουργήσει χώρο για διπλωματικές προσπάθειες».

Good meeting with President @RTErdogan in Ankara today on a range of security issues. We discussed the military de-confliction mechanism developed @NATO for the #EastMed. My firm hope is that this can create space for diplomatic efforts. pic.twitter.com/6m7Bo84USS