Νέο σόου Τραμπ: Σε ρόλο «Μεσσία» επέστρεψε στον Λευκό Οίκο και έβγαλε επιδεικτικά τη μάσκα του - Οργισμένη απάντηση Μπάιντεν

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ βγήκε χθες Δευτέρα από το στρατιωτικό νοσοκομείο Ουόλτερ Ριντ, όπου του προσφέρθηκαν φροντίδες μετά τη μόλυνσή του από τον κορωνοϊό, κι επέστρεψε στον Λευκό Οίκο. Παρά τη σοβαρή περιπέτεια υγείας όμως, δεν φαίνεται να... καταλαβαίνει τίποτα και προτρέπει τον κόσμο να μην φοβηθεί τον ιό και να «βγει έξω».

Φορώντας μάσκα, βάδισε από την κεντρική είσοδο ως τη λιμουζίνα που τον μετέφερε στο προεδρικό ελικόπτερο, το Marine One, για τη σύντομη πτήση της επιστροφής στο κτίριο της αμερικανικής προεδρίας, σφίγγοντας τη γροθιά και κατόπιν υψώνοντας τον αντίχειρα προς τις κάμερες προτού μπει στο αυτοκίνητο. Όταν δημοσιογράφος φώναξε την ερώτηση πόσοι άνθρωποι έχουν μολυνθεί στον Λευκό Οίκο, ο Τραμπ αποκρίθηκε «ευχαριστώ πάρα πολύ».

Βγήκε από το ελικόπτερο, συνεχίζοντας να φορά μάσκα, σε ένα σημείο του περιβόλου της προεδρίας με γρασίδι. Ανέβηκε μερικά σκαλιά, έβγαλε τη μάσκα, ύψωσε ξανά τον αντίχειρα και στάθηκε μπροστά στις κάμερες, με το πρόσωπο ακάλυπτο, για αρκετές στιγμές. Ο Ρεπουμπλικάνος δήλωσε κατόπιν πως αισθάνεται «πολύ καλά».

BREAKING: Pres. Trump arrives back at the White House, and removes his mask, following several nights at Walter Reed Medical Center. The president left Walter Reed this evening despite not having completed his full COVID-19 treatment. https://t.co/XCER5YMh2e pic.twitter.com/rTfKo35d4G — ABC News (@ABC) October 5, 2020

Όπως ανακοινώθηκε από τους θεράποντες ιατρούς, ο Τραμπ θα εξακολουθήσει να λαμβάνει φαρμακευτική αγωγή. Και, όπως χαρακτηριστικά είπε ο επικεφαλής ιατρός του Λευκού Οίκου «ο Πρόεδρος δεν έχει ξεμπερδέψει με τον κίνδυνο» (“The president is not 'out of the woods yet').

Το πρώτο μήνυμα μετά την επιστροφή στον Λευκό Οίκο

Ο Αμερικανός πρόεδρος, στο πρώτο του μήνυμα έξω από το νοσοκομείο, ανέφερε πως ο κορωνοϊός δεν είναι κάτι που πρέπει να τρομάζει τον κόσμο και πως δεν πρέπει να τον αφήσει να κυριαρχήσει στη ζωή τους. Μάλιστα, προέτρεψε τον κόσμο να «βγει έξω» και να συνεχίσει την ζωή του, επιστρέφοντας στην δουλειά.

«Μόλις έφυγα από το νοσοκομείο. Εμαθα πολλά για τον κορωνοϊό, αλλά το σημαντικότερο ήταν το εξής: μην τον αφήσετε να σας κυριαρχήσει. Μη τον φοβηθείτε. Θα τον νικήσετε. Εχουμε το καλύτερο ιατρικό προσωπικό και φάρμακα. Θα μπορούσα να έχω βγει πριν δύο ημέρες γιατί ένοιωθα καλύτερα όπως είχα πει. Νοιώθω καλύτερα απ’ ότι πριν 20 χρονιά όπως είπα ξανά. Μην αφήσετε τον κορωνοϊό να σας πάρει τη ζωή. Εχουμε την καλύτερη χώρα του κόσμου. Θα βγουμε έξω στις δουλειές μας. Έπρεπε να το κάνω κι εγώ κι ας ήξερα το ρίσκο. Κάθε ηγέτης θα έκανε ότι έκανα κι εγώ. Βγείτε έξω με προσοχή. Έχουμε τα καλύτερα φάρμακα στον κόσμο και έρχονται τα εμβόλια σύντομα», είπε στο μήνυμά του ο Τραμπ.

Μπάιντεν: Να το πει αυτό στις οικογένειες των θυμάτων

Ο υποψήφιος του Δημοκρατικού κόμματος Τζο Μπάιντεν αντέδρασε στην ηχηρή έξοδο Τραμπ «είδα το tweet που έκανε, μου το έδειξαν, είπε ‘μην αφήνετε την πανδημία να κυριαρχεί στη ζωή σας’. Να πάει να το πει αυτό στις 205.000 οικογένειες που έχασαν κάποιον», είπε ο πρώην αντιπρόεδρος, εμφανώς οργισμένος, στον τηλεοπτικό σταθμό Local 10 της Φλόριντας, της πολιτείας όπου συνεχίζει την προεκλογική εκστρατεία του.

I would hope that the President having gone through what he went through will communicate the right lesson to the American people: Masks matter. They save lives. pic.twitter.com/Hc8lovKEwB — Joe Biden (@JoeBiden) October 6, 2020

«Ελπίζω κανένας να μην νομίσει πως δεν υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα», επέμεινε ο Μπάιντεν. Είπε ακόμη πως ήλπιζε ο Τραμπ, αφού «πέρασε αυτό που πέρασε», θα έστελνε το σωστό μήνυμα στους Αμερικανούς, ότι δηλαδή «οι μάσκες είναι σημαντικές» και πρέπει να τηρείται ο κανόνας της λεγόμενης κοινωνικής απόστασης.

Σύμφωνα πάντως με τελευταία δημοσκόπηση ο Μπάιντεν φαίνεται πως έχει προβάδισμα έναντι του Ρεπουμπλικάνου ενοίκου του Λευκού Οίκου Ντόναλντ Τραμπ στις πολιτείες με 6 εκατοστιαίες μονάδες Ουισκόνσιν και Πενσιλβάνια, με 5 εκατοστιαίες μονάδες.

Η σημειολογία της εξόδου Τραμπ από το νοσοκομείο

Τη σημειολογία της εξόδου Τραμπ από το στρατιωτικό νοσοκομείο, μετά από σύντομη νοσηλεία του λόγω κορωνοϊού, αλλά και το πλαίσιο που διεξάγονται οι εκλογές στις ΗΠΑ ανέλυσε ο αναπληρωτής καθηγητής Πολιτικής Επιστήμης στο πανεπιστήμιο Τζορτζ Ουάσιγκτον, Χάρης Μυλωνάς, μιλώντας στο Mega.

«Δεν ήταν μόνο σημειολογικό κομμάτι το ότι βγήκε από το νοσοκομείο και έβγαλε τη μάσκα. Θέλει να δείξει μια εμπειρία, ότι νίκησε τον κορωνοϊό, τον κινέζικο ιό όπως τον ανέφερε» σημειώνει ο καθηγητής. Παράλληλα, απορρίπτει τις φήμες ότι η ασθένεια Τραμπ ενδέχεται να είναι προεκλογικό τέχνασμα.

Τόνισε δε, πως η διακίνηση θεωριών συνωμοσίας, όπως εν προκειμένω, είναι ακόμη ένα δείγμα της πόλωσης που υπάρχει στην αμερικανική κοινωνία.

«Ο πρόεδρος Τραμπ δέχθηκε διαφορετική φροντίδα από τον μέσο Αμερικανό. Και αυτό θέλουν να τονίσουν οι Δημοκρατικοί. Ότι δεν είμαστε όλοι ίσοι και ίδιοι» προσέθεσε.

Ακόμα, έκανε λόγο για πόλωση στα μέσα ενημέρωσης. «Οι μεν θεωρούν ότι καλά έκανε ο Τραμπ και βγήκε από το νοσοκομείο, οι δε όχι. Μην περιμένετε να υπάρχει μια αντικειμενικότητα με τον τρόπο που αντιμετωπίζουν το πράγμα» υπογράμμισε.