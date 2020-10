Εντατικολόγος για Τραμπ: Νιώθει καλά, αλλά δεν είναι - Τα στεροειδή προκαλούν ψυχώσεις

Ιδιαίτερη... σκηνοθεσία με πολλαπλά μηνύματα προς τους ψηφοφόρους του είχε ο τρόπος με τον οποίο αναχώρησε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ από το νοσοκομείο Walter Reed. Με το προεδρικό ελικόπτερο και την υπεροψία ζωγραφισμένη στο πρόσωπό του ότι νίκησε τον κορωνοϊό έφυγε από το νοσοκομείο και επέστρεψε στο Λευκό Οίκο, πετώντας... τη μάσκα.

Tέσσερις εβδομάδες πριν από τις προεδρικές εκλογές ο Τραμπ δεν έχει τα περιθώρια να δείξει αδυναμία. Οι δημοσκοπήσεις τον φέρνουν πολύ πίσω από τον αντίπαλό του από το Δημοκρατικό κόμμα και θέλει να επιστρέψει στην προεκλογική αρένα. Όπως δήλωσε ο επικεφαλής της καμπάνιας του Τιμ Μέρτοου στο Fox News, στις 15 Οκτωβρίου θα συμμετάσχει στο δεύτερο τηλεοπτικό ντιμπέιτ. H φιλικά προς τον Τραμπ προσκείμενη λαϊκή εφημερίδα New York Post γράφει: «Όταν ο πρόεδρος επιστρέψει στον προεκλογικό αγώνα, θα είναι ένας αήττητος ήρωας, που όχι μόνο επέζησε όλων των βρώμικων τρικ των Δημοκρατών, αλλά και του κινεζικού ιού».

Και μπορεί ο ίδιος να θέλει να δείχνει «αήττητος» και «ήρωας», ωστόσο η δημόσια εικόνα του προβληματίζει τους γιατρούς.

Σύμφωνα με τη Deutsche Welle, η Μέγκαν Ράνει, εντατικολόγος και ερευνήτρια θεμάτων υγείας έχει εξηγήσεις. «Υπάρχουν δύο πράγματα για το ότι αισθάνεται καλά, αλλά δεν σημαίνει ότι είναι καλά. Το πρώτο είναι ότι ο Covid-19 είναι μια περίεργη ασθένεια. Όποιος έχει εργαστεί στις εντατικές ξέρει ότι οι θετικοί στον κορωνοϊό περνούν αυτό που λέγεται ευτυχής υποξία, όπου οι ασθενείς είναι μεν πραγματικά άρρωστοι αλλά νιώθουν καλά. Το δεύτερο είναι ότι ο Τραμπ παίρνει δεξαμεθανόζη και στεροειδή, κι αυτά προκαλούν ψυχώσεις, μανίες. Μπορούν να καλύψουν τα συμπτώματα της ασθένειας».

Έτσι ο αμερικανός πρόεδρος, παίρνοντας ως παράδειγμα τον εαυτό του, θα συνεχίσει στον ίδιο δρόμο. Θα δείξει ότι η διαχείριση της υγειονομικής κρίσης είναι σωστή. Θα συνεχίσει να υποβαθμίζει τους κινδύνους και να αυτοεπαινείται. Εάν αυτή η πολιτική θα του φέρει προβάδισμα, είναι υπό εξέταση. Υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό οπαδών των Δημοκρατικών και υγιώς σκεπτόμενων πολιτών που έχουν αντιληφθεί το σόου, έξω και μέσα από τον Λευκό Οίκο. Με όχημα τον κορωνοϊό. Ο Τραμπ συνεχίζει να βρίσκεται στον κόσμο του.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ βγήκε χθες Δευτέρα από το στρατιωτικό νοσοκομείο Ουόλτερ Ριντ, όπου του προσφέρθηκαν φροντίδες μετά τη μόλυνσή του από τον κορωνοϊό, κι επέστρεψε στον Λευκό Οίκο. Παρά τη σοβαρή περιπέτεια υγείας όμως, δεν φαίνεται να... καταλαβαίνει τίποτα και προτρέπει τον κόσμο να μην φοβηθεί τον ιό και να «βγει έξω».

Φορώντας μάσκα, βάδισε από την κεντρική είσοδο ως τη λιμουζίνα που τον μετέφερε στο προεδρικό ελικόπτερο, το Marine One, για τη σύντομη πτήση της επιστροφής στο κτίριο της αμερικανικής προεδρίας, σφίγγοντας τη γροθιά και κατόπιν υψώνοντας τον αντίχειρα προς τις κάμερες προτού μπει στο αυτοκίνητο. Όταν δημοσιογράφος φώναξε την ερώτηση πόσοι άνθρωποι έχουν μολυνθεί στον Λευκό Οίκο, ο Τραμπ αποκρίθηκε «ευχαριστώ πάρα πολύ».

Βγήκε από το ελικόπτερο, συνεχίζοντας να φορά μάσκα, σε ένα σημείο του περιβόλου της προεδρίας με γρασίδι. Ανέβηκε μερικά σκαλιά, έβγαλε τη μάσκα, ύψωσε ξανά τον αντίχειρα και στάθηκε μπροστά στις κάμερες, με το πρόσωπο ακάλυπτο, για αρκετές στιγμές. Ο Ρεπουμπλικάνος δήλωσε κατόπιν πως αισθάνεται «πολύ καλά».

BREAKING: Pres. Trump arrives back at the White House, and removes his mask, following several nights at Walter Reed Medical Center. The president left Walter Reed this evening despite not having completed his full COVID-19 treatment. https://t.co/XCER5YMh2e pic.twitter.com/rTfKo35d4G