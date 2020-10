Κορωνοϊός: Έκοψαν τον… βήχα στον Τραμπ; Υπόνοιες ότι μονταρίστηκε βίντεο με τον πρόεδρο των ΗΠΑ

Ο Ντόναλντ Τραμπ αργά το βράδυ της Δευτέρας βγήκε από το νοσοκομείο παρότι δεν έχει αναρρώσει πλήρως από τον κορωνοϊό, κάτι που σημαίνει πως ακόμη είναι ενεργό κρούσμα. Το γεγονός αυτό σκόρπισε ανησυχία στους επιστήμονες ανά τον κόσμο, αν και ο πρόεδρος δηλώνει πως είναι καλά στην υγεία του.

Σε μια προσπάθεια το επικοινωνιακό επιτελείο να φιλοτεχνήσει την εικόνα ενός προέδρου που δεν έχει καταβληθεί από τον κορωνοϊό, και εργάζεται αδιαλείπτως ακόμη και κλινήρης, τράβηξαν ένα βίντεο με τον Τραμπ μέσα στο νοσοκομείο Walter Reed. Ωστόσο πολλοί χρήστες στα social media παρατήρησαν πως το βίντεο αυτό έχει υποστεί μοντάζ μέσω ειδικού προγράμματος. Για την ακρίβεια το βίντεο υπέστη ένα κακό μοντάζ καθώς είναι εμφανές στα πλάνα πως ο πρόεδρος των ΗΠΑ βήχει ενώ μιλάει.

Clearly a cut here. Hard to imagine any rationale other than persuading the American public that he is healthier than he actually is, https://t.co/f98KKRlTlp