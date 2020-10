Κορωνοϊός: Γιατί είναι παράδοξο το κοκτέιλ φαρμάκων στον Τραμπ - Τι λένε οι ειδικοί

«Αυτό που είναι πολύ περίεργο είναι ότι στον Πρόεδρο των ΗΠΑ χορηγείται δεξαμεθαζόνη, γιατί αυτό είναι φάρμακο που χορηγείται μόνο σε άτομα που χρήζουν οξυγόνου τουλάχιστον» είπε στον ΣΚΑΙ ο Ευάγγελος Μανωλόπουλος Καθηγητής Φαρμακολογίας, Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, σχολιάζοντας το κοκτέιλ φαρμάκων που δόθηκε στον Ντόναλτ Τραμπ.

Όπως εξηγεί ο καθηγητής το κοκτέιλ φαρμάκων με ρεμδεσιμβίρη, μονοκλονικά αντισώματα και δεξαμεθαζόνη, που δόθηκε στον πλανητάρχη είναι παράδοξο καθώς η μεν χορήγηση ρεμδεσιβίρης και μονοκλονικών αντισωμάτων είναι μια λογική επιλογή η δε χορήγηση δεξαμεθαζόνης γεννά ερωτήματα.

«Η ρεμδεσιβίρη είναι φάρμακο που είχε έγκριση αλλά ξέρουμε ότι βελτιώνοντας μειώνει τον χρόνο συμπτωμάτων και τα μονοκλονικά αντισώματα ανακοινώθηκε πρόσφατα ότι έχουν θετικά αποτελέσματα σε 275 ασθενείς και ηταν σωστό να τα δώσουν γιατί πρέπει να χορηγηθούν νωρίς σε ασθενή, καλύτερα πριν καν νοσηλευτεί» ανέφερε συγκεκριμένα προσθέτοντας πως τα άλλα δύο φάρμακα ταιριάζουν σε αυτό το προφίλ αλλά η δεξαμεθαζόνη χορηγείται όταν ενεργοποιηθεί η υπεραντίδραση του οργανισμού και πρέπει να κατασταλθεί.

Φαίνεται πως ό,τι υπήρχε διαθέσιμο και είχε κάποια θετικά δεδομένα του χορηγήθηκε, κατέληξε επισημαίνοντας παράλληλα πως είναι επίσης περίεργο το γεγονός να διαγνώστηκε θετικός στον κορωνοιό την Πέμπτη το βράδυ και να του χορηγήθηκε σε διάστημα μιας μέρας η δεξαμεθαζόνη καθώς για να γίνει χορήγηση αυτής της ουσίας, η νόσος θα πρέπει να έχει εξελιχθεί γιατί αν χορηγηθεί πολύ νωρίς μπορεί να επιβαρύνει την κατάσταση της υγείας του ασθενούς καταστέλλοντας την ανοσολογική του αντίδραση που στην πρώτη φάση της νόσου είναι απαραίτητη για να αντιμετωπίσει τον ιό.

Χορηγείται ταυτοχρόνως τόσο φάρμακο που προωθεί την αντίδραση του οργανισμού όσο και φάρμακο που την καταστέλλει, παρατήρησε ο κος Μανωλόπουλος επισημαίνοντας πως τελικά η όλη εξέλιξη των γεγονότων γεννα ερωτήματα και για το πότε εν τέλει ξεκίνησε η λοίμωξη.

Ο καθηγητής Φαρμακολογίας εξέφρασε την πεποίθηση ότι αυτό το μη αναμενόμενο κοκτέιλ φαρμάκων που χορηγήθηκε στον πρόεδρο των ΗΠΑ είναι δύσκολο να ερμηνευθεί ως επιλογή και μάλλον προέκυψε κατόπιν παρέμβασης του ίδιου στον τρόπο που θα τον αντιμετώπιζαν την περίπτωση του οι θεράποντες γιατροί.

«Υποπτεύομαι ότι έχει παρέμβει ο ίδιος δυναμικά και έχει καθοδηγήσει ή έχει διατάξει κατά κάποιον τρόπο τους γιατρούς του να του δώσουν κάποια φάρμακα επειδή έχει ακούσει ότι αυτά είναι χρήσιμα χωρίς να έχει λάβει υπ’ όψιν του την χρονική στιγμή» είπε χαρακτηριστικά ο κος Μανωλόπουλος.

Ο καθηγητής υπογράμμισε επίσης πως είναι περίεργο ο πλανητάρχης να έχει βγει από το νοσοκομείο και να κυκλοφορεί χωρίς μάσκα αφού παίρνει αυτά τα φάρμακά γιατί είναι στην φάση που μολύνει πάρα πολύ.

Είναι πολύ επικίνδυνο αυτό που κάνει, δήλωσε ο κος Μανωλόπουλος συνοψίζοντας πως όλοι οι άνθρωποι που έρχονται σε επαφή μαζί του, υπάλληλοι και συνεργάτες βρίσκονται σε κίνδυνο.

Ταυτόχρονα η ιατρική ομάδα που τον κουράρει, εκτίθεται με το να του έχει επιτρέψει να αποχωρήσει από το νοσοκομείο, κυκλοφορώντας έξω χωρίς μάσκα υποστηρίζει ο καθηγητής του Δημοκρίτειου, θεωρώντας πως είναι μάλλον απίθανο οι γιατροί του να συμφωνούν με τις κινήσεις του δεδομένου μάλιστα πως η λήψη πειραματικών θεραπειών, όπως αυτή που πήρε, υποχρεώνει τον ασθενή να παραμένει εντός του νοσοκομείου για να ελέγχεται επισταμένως.

Αναφερόμενος στα θεραπευτικά πρωτόκολλα που ακολουθούνται στους ασθενείς που νοσηλεύονται στα ελληνικά νοσοκομεία, με αφορμή και την θεραπεία που έλαβε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο Γκίκας Μαγιορκίνης είπε ότι υπάρχουν δύο μεγάλες γραμμές θεραπείας με δεξαμεθαζόνη και ρεμντενσιβίρη, «τις οποίες ξέρουν οι γιατροί πότε, σε ποια χρονική στιγμή θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν». Πρόσθεσε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ έλαβε και μονοκλωνικά αντισώματα «που είναι κάτι ανάλογο με τον ορό πλάσματος από άτομα που έχουν ανάρρωσει και μπορεί να χορηγηθεί ως θεραπευτική αγωγή σε ασθενείς».

Ο Ντόναλντ Τραμπ αργά το βράδυ της Δευτέρας βγήκε από το νοσοκομείο παρότι δεν έχει αναρρώσει πλήρως από τον κορωνοϊό, κάτι που σημαίνει πως ακόμη είναι ενεργό κρούσμα. Το γεγονός αυτό σκόρπισε ανησυχία στους επιστήμονες ανά τον κόσμο, αν και ο πρόεδρος δηλώνει πως είναι καλά στην υγεία του.

Σε μια προσπάθεια το επικοινωνιακό επιτελείο να φιλοτεχνήσει την εικόνα ενός προέδρου που δεν έχει καταβληθεί από τον κορωνοϊό, και εργάζεται αδιαλείπτως ακόμη και κλινήρης, τράβηξαν ένα βίντεο με τον Τραμπ μέσα στο νοσοκομείο Walter Reed. Ωστόσο πολλοί χρήστες στα social media παρατήρησαν πως το βίντεο αυτό έχει υποστεί μοντάζ μέσω ειδικού προγράμματος. Για την ακρίβεια το βίντεο υπέστη ένα κακό μοντάζ καθώς είναι εμφανές στα πλάνα πως ο πρόεδρος των ΗΠΑ βήχει ενώ μιλάει.

