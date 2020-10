Εκλογές ΗΠΑ: Πλεξιγκλάς και… απρόοπτα στο ντιμπέιτ των Αντιπροέδρων - Κόντρα για κορωνοϊό και διαφάνεια (Βίντεο)

Τόνος αισθητά πιο πολιτισμένος, λιγότερες διακοπές και εντάσεις, ακόμη και κομπλιμέντα: το ντιμπέιτ των αντίπαλων υποψηφίων για την αντιπροεδρία των ΗΠΑ, στο οποίο ήρθαν αντιμέτωποι ο Μάικ Πενς και η Κάμαλα Χάρις, προσέφερε θέαμα σχεδόν διαμετρικά αντίθετο με εκείνο ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και τον Τζο Μπάιντεν την περασμένη εβδομάδα, όταν οι υποψήφιοι για την προεδρία αντάλλαξαν βαριές προσβολές.

Εκτός από τις διαφορετικές πολιτικές, Χάρις και Πενς είχαν ανάμεσά τους και ένα... πλεξιγκλάς για λόγους προφύλαξης από τη νόσο Covid- 19 και βρίσκονταν σε απόσταση τεσσάρων μέτρων, αντί για δύο μέτρα που είχε σχεδιαστεί αρχικά.

Κατά τη διάρκεια του ντιμπέιτ, ενίοτε τόσο ο Ρεπουμπλικάνος αντιπρόεδρος και η Δημοκρατική γερουσιάστρια διέκοπταν, ωστόσο γενικά άφηναν την άλλη πλευρά να εκφραστεί, ενώ αντάλλαξαν φιλοφρονήσεις.

«Θα ήθελα να σας συγχαρώ, όπως έκανα ήδη στο τηλέφωνο, για την ιστορική υποψηφιότητά σας», είπε ο Πενς στη γερουσιάστρια της Καλιφόρνιας, κόρη μεταναστών. «Σέβομαι το γεγονός ότι ο Τζο Μπάιντεν αφιέρωσε 47 χρόνια της ζωής του στην υπηρεσία της χώρας. Σέβομαι επίσης την δική σας καριέρα στην υπηρεσία της δικαιοσύνης», είπε ακόμη ο αντιπρόεδρος. «Σας ευχαριστώ», του απάντησε η Χάρις.

Στην μοναδική τηλεμαχία των υποψηφίων για την αντιπροεδρία, στη Σολτ Λέικ Σίτι, η αντίθεση με το ντιμπέιτ των Τραμπ και Μπάιντεν την 29η Σεπτεμβρίου στο Κλίβλαντ δεν θα μπορούσε να είναι πιο απτή. Σε εκείνη την εκπομπή, ο νεοϋορκέζος επιχειρηματίας των ακινήτων και ο πρώην αντιπρόεδρος διέκοπταν ασταμάτητα και μίλαγαν συνεχώς ο ένας πάνω στον άλλο, με την κακοφωνία και τους βαρείς χαρακτηρισμούς που αντάλλαξαν να προκαλούν δυσφορία σε πολλούς τηλεθεατές.

Οι εντάσεις πάντως δεν έλειψαν ούτε σε αυτή την τηλεοπτική συζήτηση. Η Χάρις επιτέθηκε στην κυβέρνηση Τραμπ χαρακτηρίζοντας την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού τη «μεγαλύτερη αποτυχία στην ιστορία» της χώρας της. «Την 28η Ιανουαρίου, ο αντιπρόεδρος και πρόεδρος ενημερώθηκαν για τη φύση αυτής της πανδημίας», έμαθαν ότι ο κορωνοϊός «είναι θανατηφόρος, ότι μεταδίδεται μέσω του αέρα, ότι πλήττει τους νέους»· ήξεραν τα πάντα, «αλλά δεν σας είπαν τίποτα», κατήγγειλε.

Ο Πενς απάντησε λέγοντας πως ο πρόεδρος Τραμπ «από την πρώτη ημέρα» έβαλε «πρώτα την υγεία της Αμερικής», κι έκανε αυτό που δεν θα «τολμούσε» να πράξει οποιοσδήποτε άλλος: έκλεισε τα σύνορα της χώρας στους ταξιδιώτες από την Κίνα.

