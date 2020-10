Ερντογάν: «Δεν θα κάνουμε βήμα πίσω σε Αιγαίο και Μεσόγειο» - Προκλητικές NAVTEX - Ασκήσεις με πραγματικά πυρά ανήμερα της 28ης Οκτωβρίου

Σε νέες προκλητικές δηλώσεις προχώρησε ο Ταγίπ Ερντογάν, τονίζοντας ότι η Τουρκία δεν πρόκειται να κάνει βήμα πίσω στην Ανατολική Μεσόγειο και το Αιγαίο.

«Στην υπόθεση του Αιγαίου και της Μεσογείου, δεν θα υποχωρήσουμε με τίποτα. Η Ελλάδα ενοχλείται από τη δυναμική παρουσία της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο, κάνει μονομερείς ενέργειες και προκλητικά βήματα εναντίον της Τουρκίας. Μαζί με τη Γαλλία, του Ελληνοκύπριους, τώρα μπλέκουν και την Αρμενία, κάνουν προκλητικές ενέργειες. Δεν θα υποχωρήσουμε σε τίποτα στο Αιγαίο και στη Μεσόγειο στα ζητήματα αυτά, δεν θα δεχτούμε καμία λύση που θα αγνοεί τους Τουρκοκύπριους στην Ανατολική Μεσόγειο και θα φέρνουμε τα θέματά μας πάντα σε επίπεδο συζήτησης. Όσοι είδαν την αποφασιστηκότητά μας στην Αν. Μεσόγειο κατάλαβαν ότι με κενές απειλές και εκβιασμούς δεν θα υποχωρήσουμε και μας άκουσαν και κάθονται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Για διάλογο θέλουμε τη δίκαιη κατανομή των πόρων στην Ανατολική Μεσόγειο», δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος, σύμφωνα με τον ανταποκριτή του ΣΚΑΪ, Μανώλη Κωστίδη.

Προκλητικές Navtex - Ασκήσεις με πραγματικά πυρά ανήμερα της 28ης Οκτωβρίου

Την ίδια στιγμή, συνεχίζεται το μπαράζ προκλητικών ενεργειών της Τουρκίας, η οποία μετά την προκλητική απόφαση να ανοίξει την παραλιακή ζώνη της κλειστής περιοχής στην Αμμόχωστο, εξέδωσε Navtex για άσκηση με πραγματικά πυρά ανήμερα της Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου. Σύμφωνα με δεύτερη Navtex, ασκήσεις θα πραγματοποιηθούν και στη θαλάσσια περιοχή, ανάμεσα στη Ρόδο και το Καστελόριζο. Με αυτές τις κινήσεις, η Άγκυρα ρίχνει «βόμβα» στον επιδιωκόμενο διάλογο με την Αθήνα.

Η πρώτη τουρκική ναυτική οδηγία ξεκινά από τις 26 Οκτωβρίου και θα διαρκέσει άλλες δύο ημέρες.

Σύμφωνα με τον χάρτη με τις συντεταγμένες που εξέδωσε ο υδρογραφικός σταθμός της Σμύρνης το βράδυ της Τετάρτης, η θαλάσσια περιοχή βρίσκεται ανάμεσα από τα νησιά της Σκύρου, των Ψαρών, της Εύβοιας και της Χίου.

Η τουρκική navtex για το τριήμερο 26-28 Οκτωβρίου

TURNHOS N/W : 1246/20 (İzmir NAVTEX Station) (Published Date: 07-10-2020 21:21)

TURNHOS N/W : 1246/20

AEGEAN SEA

1. FIRING EXERCISE, ON 26,27 OCT 20 FROM 0600Z TO 1300Z AND 28 OCT 20 FROM 0500Z TO 0900Z IN AREA BOUNDED BY;

38 45.00 N – 025 21.00 E

38 45.00 N – 024 52.00 E

38 18.00 N – 024 52.00 E

38 18.00 N – 025 21.00 E

CAUTION ADVISED.

2. CANCEL THIS MESSAGE 281000Z OCT 20.

Νέα navtex ξανά ανάμεσα από Ρόδο και Καστελόριζο

Η γειτονική χώρα ανήγγειλε ακόμη μια άσκηση ανάμεσα από Ρόδο και Καστελόριζο. Είναι η τρίτη φορά όπου επιλέγει η Τουρκία τη συγκεκριμένη περιοχή ανατολικά της Ρόδου, σε διεθνή και Τουρκικά χωρικά ύδατα.

Η αναγγελία για την άσκηση ανάμεσα από τη Ρόδο και το Καστελόριζο

TURNHOS N/W : 1245/20 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 07-10-2020 21:19)

TURNHOS N/W : 1245/20

MEDITERRANEAN SEA

1. FIRING EXERCISE, ON 09 AND 10 OCT 20 FROM 0300Z TO 0830Z IN AREA BOUNDED BY;

36 50.00 N – 028 22.00 E

36 50.00 N – 029 08.00 E

36 08.00 N – 029 11.00 E

36 08.00 N – 028 24.00 E

CAUTION ADVISED.

2. CANCEL THIS MESSAGE 100930Z OCT 20.