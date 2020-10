Στην ποιήτρια Λουίζ Γκλουκ το Νόμπελ Λογοτεχνίας 2020

Με το Νόμπελ Λογοτεχνίας 2020 τιμήθηκε η αμερικανίδα ποιήτρια Λουίζ Γκλουκ (Louise Glück).

Όπως σημειώνει η Ακαδημία: «Για την αδιαμφισβήτητη ποιητική της φωνή που με λιτή ομορφιά κάνει την ατομική ύπαρξη καθολική».

Το βραβείο συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 10 εκατ. κορωνών Σουηδίας (958.000 ευρώ).

BREAKING NEWS:

