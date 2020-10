Ο Τραμπ... επιστρέφει στις προεκλογικές του εκδηλώσεις: Άγνωστο αν νοσεί ακόμα από κορωνοϊό (Βίντεο)

Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος εισήχθη σε στρατιωτικό νοσοκομείο για μερικές ημέρες αφού διαγνώστηκε πως μολύνθηκε από τον κορωνοϊό, αναμένεται να είναι σε θέση να ξαναρχίσει τις δημόσιες δραστηριότητές του από το Σάββατο, γνωστοποίησε ο επικεφαλής γιατρός του Λευκού Οίκου την Πέμπτη.

Το Σάββατο θα συμπληρωθεί η δέκατη ημέρα αφότου ο μεγιστάνας διαγνώστηκε πως προσβλήθηκε από τον SARS-CoV-2 και «με βάση την τροχιά των προχωρημένων διαγνώσεων που κάνει η ομάδα, αναμένω ότι ο πρόεδρος θα μπορεί να επιστρέψει με ασφάλεια στις δημόσιες εμφανίσεις του», διαβεβαίωσε ο Κόνλεϊ, αναφέρει σύντομο δελτίο Τύπου που έδωσε στη δημοσιότητα η αμερικανική προεδρία.

Ο Τραμπ «συνολικά αντέδρασε εξαιρετικά καλά στη θεραπεία» και αφότου «επέστρεψε στην επίσημη κατοικία του, οι εξετάσεις του δείχνουν ότι βρίσκεται σε σταθερή κατάσταση και δεν υπάρχει καμιά ένδειξη ότι η ασθένεια προχώρησε».

Ανυπομονώντας να ξαναρχίσει την προεκλογική του εκστρατεία και αποπειρώμενος να προβάλλει εικόνα ηγέτη σε πλήρη φόρμα, ο Τραμπ επέστρεψε στον Λευκό Οίκο το βράδυ της Δευτέρας κι επαναλαμβάνει έκτοτε πως αισθάνεται πολύ καλά.

«Νομίζω ότι θα προσπαθήσω να μιλήσω σε μια προεκλογική συγκέντρωση το βράδυ του Σαββάτου, αν υπάρχει αρκετός χρόνος για να οργανωθεί, όμως θέλουμε να κάνουμε μια συγκέντρωση, πιθανόν στη Φλόριντα, το βράδυ του Σαββάτου», είπε ο Τραμπ στο τηλεοπτικό δίκτυο Fox News.

Trump won't tell Hannity if he's had a negative coronavirus test. He just ignores the question and starts ranting. pic.twitter.com/GOtYbRCDqv