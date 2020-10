Έστησε νέο σόου ο Τραμπ στον Λευκό Οίκο: «Είμαι καλά - Θα εξαφανιστεί σύντομα ο κορωνοϊός» (Βίντεο)

Την πρώτη του δημόσια εμφάνιση μετά τη λοίμωξη με κορωνοϊό και τη νοσηλεία του έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ, που βγήκε στο μπαλκόνι του Λευκού Οίκου και βγάζοντας τη μάσκα του είπε στους εκατοντάδες συγκεντρωμένους ότι «είμαι καλά».

Ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος νοσηλεύτηκε πρόσφατα μετά τη λοίμωξή του με κορωνοϊό, διαβεβαίωσε ενώπιον του συγκεντρωμένου πλήθους που φώναζε «τέσσερα χρόνια» ακόμα» πως ο κορωνοϊός «θα εξαφανιστεί» πολύ σύντομα, ότι «αρχίζει να εξαφανίζεται».

Fans shout “four more years” as #Trump holds campaign-style event at the White House - his first public appearance since his release from hospital on Monday #Election2020

pic.twitter.com/G4cvCVNH9P