Ασύλληπτη τραγωδία στην Ταϊλάνδη: Λεωφορείο συγκρούστηκε με τρένο - Στους 17 οι νεκροί

Μια ασύλληπτη τραγωδία σημειώθηκε στην Ταϊλάνδη όπου τουλάχιστον 17 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους , όταν ένα λεωφορείο συγκρούστηκε με τρένο, περίπου 50 μίλια έξω από τη Μπανγκόκ.

Το λεωφορείο με τους 65 επιβάτες κατευθυνόταν σε ένα βουδιστικό ναό στην επαρχία Τσακοενγκσάο υπό έντονη βροχόπτωση, όταν συνέβη το δυστύχημα γύρω στις 8 το πρωί τοπική ώρα.

Ειδικότερα, το λεωφορείο φέρεται να επιχείρησε να διασχίσει τις σιδηροδρομικές γραμμές, ωστόσο ο οδηγός ενδέχεται να μην αντιλήφθηκε το τρένο που πλησίαζε με μεγάλη ταχύτητα λόγω της βροχής.

At least 17 people died on early Sunday when a train collided with a bus in Thailand, according to officials.



65 people were on board the tour bus when it crossed the railway track during rain