Ο Τραμπ ετοίμαζε σόου: Ήθελε να βγει από το νοσοκομείο με μπλουζάκι σούπερμαν! Πάρτι στο Twitter

Σε σόου ήθελε να μετατρέψει την έξοδό του από το στρατιωτικό νοσοκομείο Walter Reed του Μέριλαν ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Ρεπουμπλικάνος Πρόεδρος των ΗΠΑ σχεδίαζε να φύγει από το νοσηλευτικό ίδρυμα με μπλουζάκι Superman.

Όπως αναφέρουν οι New York Times ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος των ΗΠΑ πρότεινε την ιδέα αυτή ως εντυπωσιακή έξοδο από το στρατιωτικό νοσοκομείο.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της αμερικανικής εφημερίδας ο Τραμπ πρότεινε σε αρκετά τηλεφωνήματα με αξιωματούχους να εμφανιστεί αρχικά εύθραυστος και στη συνέχεια να αποκαλύψει κάτω απ’ το πουκάμισό του το έμβλημα του υπερήρωα ως ένδειξη της υπερδύναμής του και της νίκης του κατά του κορωνοϊού.



Μετά το ρεπορτάζ των NYTimes χρήστες έστησαν «πάρτι» στο Twitter ποστάροντας διάφορες εικόνες.

One idea Trump considered while still at Walter Reed was wearing a Superman T-shirt under his dress shirt as he left the hospital.@maggieNYT https://t.co/msKt8t66Hy pic.twitter.com/xOyUOkb7oh