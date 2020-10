«Τορπίλη» Oruc Reis στις διερευνητικές : Νέα Navtex της Τουρκίας για έρευνες στα εφτά μίλια νότια του Καστελόριζου

«Τορπίλη» στις διερευνητικές επαφές με την Ελλάδα ρίχνει για μια ακόμα φορά η Τουρκία, αφού όπως έγινε γνωστό αργά το βράδυ της Κυριακής η Άγκυρα εξέδωσε νέα Navtex για έρευνες του Oruc Reis στην Ανατολική Μεσόγειο.



Όπως μεταδίδουν τα τουρκικά ΜΜΕ το βράδυ της Κυριακής, οι έρευνες θα πραγματοποιηθούν σε περιοχή νότια του Καστελόριζου, έως τις 22 Οκτωβρίου.



Όπως αναφέρει η νέα οδηγία της Τουρκίας, το ερευνητικό θα συνοδεύεται από τα πλοιάρια ATAMAN και CENGİZHAN.

Η φιλοκυβερνητική Sabah αναφέρει πως το Oruc Reis θα ξεκινήσει το πρωί της Δευτέρας τις έρευνες στην περιοχή.

H νέα Navtex για το Oruc Reis:



TURNHOS N/W : 1262/20 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 11-10-2020 23:33)



TURNHOS N/W : 1262/20



MEDITERRANEAN SEA



1. SEISMIC SURVEY, BY R/V ORUÇREİS, ATAMAN AND CENGİZHAN FROM 120600Z OCT 20 TO 222059Z OCT 20 IN AREA BOUNDED BY;



35 34.82 N - 028 00.13 E



35 34.83 N - 028 28.78 E



35 36.77 N - 028 28.77 E



35 59.87 N - 029 22.85 E





35 59.87 N - 029 34.20 E



35 59.92 N - 029 59.75 E



35 42.52 N - 030 04.35 E



34 49.53 N - 028 00.07 E



35 09.32 N - 028 00.05 E



6 NM BERTH REQUESTED.



2. CANCEL THIS MESSAGE 222059Z OCT 20.