Επιμένει στις προκλήσεις η Τουρκία: Νέα Navtex κοντά στο Καστελόριζο

Επιμένει στην προκλητική της στάση η Άγκυρα, καθώς αργά το βράδυ της Δευτέρας προχώρησε στην έκδοση ακόμα μίας NAVTEX στην ανατολική Μεσόγειο και συγκεκριμένα κοντά στο Καστελόριζο με σκοπό να απαντήσει στην αντίστοιχη ελληνική.

Δείτε τη νέα Navtex:

TURNHOS N/W : 1268/20

MEDITERRANEAN SEA

1. TURKISH FLAGGED R/V ORUÇ REİS, ATAMAN AND CENGİZHAN ARE CONDUCTING SEISMIC SURVEY IN TURKEY’S CONTINENTAL SHELF ON BEHALF OF REPUBLIC OF TURKEY IN ACCORDANCE WITH INTERNATIONAL LAW.

2. UNAUTHORIZED STATION HAS BROADCASTED NAVTEX MESSAGE NUMBER HA79-596/20 IN TURKISH NAVTEX SERVICE AREA. ANTALYA NAVTEX STATION HAS THE AUTHORITY TO BROADCAST NAVTEX MESSAGES IN THE AREA.

3. ANTALYA TURK RADIO NAVTEX NR FA06-1262/20 IS STILL VALID AND EFFECTIVE. ANTALYA STATION WILL CONTINUE TO PROMULGATE NAVTEX MESSAGES FOR SAFETY OF MARINERS.

4. CANCEL THIS MESSAGE 222059Z OCT 20.