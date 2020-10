Λονδίνο: Λήξη συναγερμού στο νοσοκομείο Σεντ Τόμας

Συναγερμός σήμανε στο νοσοκομείο Σεντ Τόμας στο Λονδίνο, με την αστυνομία να αποκλείει για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο την περιοχή. Λίγη ώρα αργότερα, ο συναγερμός έληξε, χωρίς να δοθούν περαιτέρω λεπτομέρειες.

Η κυκλοφορία στη γέφυρα του Γουεστμίνστερ διεκόπη μέχρι να αντιμετωπιστεί το «περιστατικό» και στο σημείο έσπευσαν ένοπλοι αστυνομικοί.

«Η αστυνομία είναι αντιμέτωπη με συναγερμός ασφαλείας στο νοσοκομείο Σεντ Τόμας. Θα παρέχουμε περισσότερες πληροφορίες όταν γνωρίζουμε (σ.σ. περισσότερα)», σημείωνε το αστυνομικό τμήμα του Λάμπεθ σε ενημέρωση που παρείχε στο Twitter.

Police are dealing with a security alert at St Thomas’ Hospital, SE1. We will provide further info when known.

Σε νεότερη ενημέρωσή της η αστυνομία διευκρίνισε πως ο συναγερμός έχει λήξει και σιγά σιγά ανοίγει η περιοχή, χωρίς να δώσει όμως περισσότερες λεπτομέρειες.

The security alert at St Thomas’ Hospital is being stood down. We are in the process of removing cordons.