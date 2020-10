Ρωσία-ΗΠΑ: Δύο Ρώσοι και μια Αμερικανίδα απογειώθηκαν με πύραυλο Σογιούζ για τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (Βίντεο)

Η αμερικανίδα αστροναύτης Κάθλιν Ρούμπινς και οι ρώσοι κοσμοναύτες Σεργκέι Ρίζικοφ και Σεργκέι Κουντ-Σβέρτσκοφ απογειώθηκαν σήμερα με επιτυχία για τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό με έναν ρωσικό πύραυλο Σογιούζ.

Οι δύο κοσμοναύτες της Roskosmos και η αστροναύτης της NASA απογειώθηκαν σύμφωνα με το πρόγραμμα στις 08:45 (ώρα Ελλάδας) από το ρωσικό κοσμοδρόμιο του Μπαϊκονούρ στο Καζακστάν, σύμφωνα με τις εικόνες που μεταδόθηκαν από τις δύο διαστημικές υπηρεσίες. Μερικά λεπτά μετά την απογείωση, η Roskosmos ανέφερε μέσω του Twitter πως το διαστημόπλοιο «μπήκε με επιτυχία σε τροχιά».

👩‍🚀 👨‍🚀 👨‍🚀 Three space travelers, including Kate Rubins of @NASA_Astronauts , launched aboard a Soyuz spacecraft on a two-orbit journey to @Space_Station . Coming up (all times EDT): 4am: Rendezvous and docking 6am: Hatch opening and welcome 🔗 Watch: https://t.co/mzKW5uDsTi pic.twitter.com/4fumKpHiNM

Οι τρεις επιστήμονες θα σπάσουν ένα νέο ρεκόρ, αυτό της συντομότερης πτήσης με προορισμό τον σταθμό ο οποίος βρίσκεται σε τροχιά γύρω από την γη και στον οποίο θα φθάσουν μέσα σε μόλις τρεις ώρες, αντί για τις έξι ώρες που διαρκεί συνήθως το ταξίδι. Η πρόσδεσή τους στον σταθμό προβλέπεται να γίνει στις 11:52 (ώρα Ελλάδας).

The third stage of the Soyuz cut off and separated as planned. Cameras on the exterior of the Soyuz spacecraft show the view as it climbs to orbit with three space travelers aboard, on their way to the @Space_Station. pic.twitter.com/EleCnWbPng