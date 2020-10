Νέες απειλές Ερντογάν: Ελλάδα και Κύπρος θα παίρνουν επί τόπου απαντήσεις - Επιστρέφει το Yavuz στην Αν. Μεσόγειο

Σε νέες προκλητικές δηλώσεις προχώρησε Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, κατηγορώντας την Ελλάδα ότι δεν τήρησε τις υποσχέσεις της και για αυτό το τουρκικό ερευνητικό επέστρεψε στα καθήκοντά του στην Ανατολική Μεσόγειο.

Όπως μεταδίδει το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο Τούρκος Πρόεδρος επιλέγει να οξύνει την αντιπαράθεση, ενώ σύμφωνα με το ΑFP, μιλώντας στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματός του (AKP), υποστήριξε ότι το Oruc Reis επέστρεψε στα καθήκοντά του στην Ανατολική Μεσόγειο, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα «δεν τήρησε τις υποσχέσεις της».

Το τουρκικό ερευνητικό σκάφος Oruc Reis επανέλαβε σήμερα τις έρευνες στην ανατολική Μεσόγειο, είπε. Είναι το δεύτερο τουρκικό πλοίο που δραστηριοποιείται στην περιοχή, μετά το Barbaros, που βρίσκεται τώρα νότια της Κύπρου.

Ένα τρίτο πλοίο ερευνών, το Yavuz, θα επιστρέψει στην περιοχή συνοδευόμενο από σκάφη του τουρκικού Πολεμικού Ναυτικού, έπειτα από εργασίες συντήρησης, δήλωσε ο Ερντογάν μιλώντας στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματός του, του AKP, στην Άγκυρα.

Ο Ερντογάν παράλληλα επισήμανε ότι η Τουρκία θα συνεχίσει να δίνει «επί τόπου τις απαντήσεις που αξίζουν στην Ελλάδα και την ελληνοκυπριακή διοίκηση», προσθέτοντας ότι οι δυο χώρες δεν τήρησαν τις υποσχέσεις που έδωσαν στις συνομιλίες που προηγήθηκαν.

#BREAKING Turkey vows to give Greece 'answer it deserves' over east Med dispute: Erdogan pic.twitter.com/rMcET6PF7t