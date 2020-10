Σάλος στην Κένυα: Ψεκάζουν μαθήτριες με απολυμαντικό κατά του κορωνοϊού (βίντεο)

Έντονες αντιδράσεις προκαλεί βίντεο που κυκλοφορεί και στο οποίο φαίνεται να ψεκάζονται μαθητές σε σχολείο στην Κένυα με απολυμαντικό για την προστασία από τον κορωνοϊό.

Το υπουργείο Υγείας της χώρας προειδοποίησε τους διευθυντές σχολείων να μην ψεκάζουν μαθητές με απολυμαντικά ως μέρος των μέτρων για τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορωνοϊού.

Οι μαθητές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης επέστρεψαν προχθές στα σχολεία. Ωστόσο, βίντεο, που είδε το φως της δημοσιότητας απεικονίζει μαθήτριες να έχουν στηθεί στην ουρά για να τις ψεκάσουν. Το βίντεο που αναρτήθηκε από τοπική εφημερίδα στο Twitter, προκάλεσε σωρεία αντιδράσεων. Ο αρμόδιος γραμματέας του υπουργείου Υγείας, Rashid Aman, δήλωσε ότι οι χημικές ουσίες που χρησιμοποιήθηκαν δεν είναι κατάλληλες για τον άνθρωπο.

