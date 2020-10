Σε αυτοπεριορισμό ο Βέμπερ - Ήρθε σε επαφή με κρούσμα κορωνοϊού

Σε αυτοπεριορισμό βρίσκεται ο επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος Μάνφρεντ Βέμπερ , έπειτα από επαφή που είχε με επιβεβαιωμένο κρούσμα κορωνοϊού, όπως ανέφερε ο ίδιος στο λογαριασμό του στο Twitter.

Ο κ. Βέμπερ έχει υποβληθεί ήδη σε τεστ και περιμένει τα αποτελέσματα, όπως ο ίδιος σημείωσε.

Σε καραντίνα Μπορέλ και Λενάρτσιτς

Ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Τζουζέπ Μπορέλ και ο ευρωπαίος επίτροπος Διαχείρισης κρίσεων και ανθρωπιστικής βοήθειας Γιάνες Λενάρτσιτς ανακοίνωσαν αργά το βράδυ της Τρίτης ότι τέθηκαν σε καραντίνα, αφού είχαν επαφή με πρόσωπα που διαγνώστηκε πως έχουν μολυνθεί από τον κορωνοϊό, μία εβδομάδα έπειτα από επίσκεψή τους στην Αιθιοπία.

«Ενημερώθηκα το απόγευμα ότι μέλος της αντιπροσωπείας που ταξίδεψε μαζί μ’ εμένα και τον Γιάνες Λενάρτσιτς στην Αιθιοπία την περασμένη εβδομάδα διαγνώστηκε πως έχει μολυνθεί από τον κορωνοϊό», εξήγησε ο Ισπανός, 73 ετών, σε ανάρτηση στη ροή του στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης Twitter (@JosepBorrellF).

«Υποβλήθηκα σε τεστ, το οποίο ήταν αρνητικό, μετά την επιστροφή μου την Κυριακή. Έχω τεθεί σε αυτοαπομόνωση όπως προβλέπουν οι κανονισμοί κι αναμένω να υποβληθώ σε δεύτερο τεστ», πρόσθεσε ο Μπορέλ.

Ο Σλοβένος, 52 ετών, ανέφερε, επίσης μέσω Twitter (@JanezLenarcic), ότι «ενημερώθηκε πως ένα μέλος της ομάδας του, που δεν συμμετείχε στην αποστολή στην Αιθιοπία στα τέλη της περασμένης εβδομάδας» διαγνώστηκε ότι έχει μολυνθεί από τον κορωνοϊό, προσθέτοντας ότι και αυτός τέθηκε σε απομόνωση εν αναμονή της υποβολής του σε δεύτερο τεστ. Διαβεβαίωσε ότι δεν έχει «κανένα σύμπτωμα» της COVID-19 και «αισθάνεται καλά». Διευκρίνισε πως «τα μέλη της ομάδας του και ο ίδιος υποβλήθηκαν σε εξετάσεις πριν από την επίσκεψη και μετά την επιστροφή στις Βρυξέλλες, τα οποία επέστρεψαν σε αμφότερες τις περιπτώσεις αρνητικά».

Οι βελγικοί κανονισμοί υγειονομικής ασφάλειας προβλέπουν καραντίνα επτά ημερών από τη στιγμή της τελευταίας επαφής με γνωστό κρούσμα. Μέχρι σήμερα, μόνο ένα από τα 27 μέλη της Κομισιόν, η βουλγάρα επίτροπος Έρευνας Μαρία Γκαμπριέλ, έχει διαγνωστεί ότι μολύνθηκε από τον SARS-CoV-2. Βρισκόταν σε καραντίνα αφού ήρθε σε επαφή με μέλος της ομάδας της που ασθενεί κι ένα τεστ αποκάλυψε το Σάββατο ότι έχει επίσης προσβληθεί από τον ιό.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εδρεύει στις Βρυξέλλες, μια από τις πόλεις που έχουν υποστεί τα σκληρότερα πλήγματα από την πανδημία του κορωνοϊού στην Ευρώπη, μαζί με τη Μαδρίτη και το Παρίσι.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, είχε τεθεί σε καραντίνα την 5η Οκτωβρίου αφού ήρθε σε επαφή κατά τη διάρκεια συνάντησης μία εβδομάδα νωρίτερα στην Πορτογαλία με πρόσωπο που νοσεί. Αλλά το τεστ στο οποίο υποβλήθηκε επέστρεψε αρνητικό.

Τον περασμένο μήνα, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ο Σαρλ Μισέλ, τέθηκε σε καραντίνα για μία εβδομάδα μετά τον εντοπισμό επιβεβαιωμένου κρούσματος στο περιβάλλον του, εξέλιξη που οδήγησε στην αναβολή για μία εβδομάδα της Συνόδου Κορυφής της ΕΕ.