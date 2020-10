Η Τουρκία προχώρησε σε δοκιμή των S-400: Εκτοξεύτηκαν τρεις πύραυλοι στη Μαύρη Θάλασσα

Η Τουρκία για πρώτη φορά προέβη σε δοκιμές των ρωσικής κατασκευής αμυντικών συστημάτων S-400, στην περιοχή της Σινώπης, εκτοξεύοντας συγκεκριμένα τρεις από τους εν λόγω πυραύλους, μεταδίδει το ρωσικό ειδησεογραφικό πρακτορείο TASS επικαλούμενο στρατιωτική- διπλωματική πηγή.

«Στις ασκήσεις πραγματοποιήθηκαν εκτοξεύσεις τριών πυραύλων S-400. Όλοι τους έπληξαν επιτυχώς τους ορισθέντες στόχους» δήλωσε η εν λόγω πηγή στο ρωσικό πρακτορείο ειδησεογραφικό πρακτορείο

#Turkey test fires S-400 air defense system near the Black Sea coastal city of Sinop.



📹| @StemMakerAtolyepic.twitter.com/uR7UTbs3U8