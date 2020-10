Προειδοποίηση από ΗΠΑ: Εάν η Τουρκία πράγματι εκτόξευσε τους S-400, θα υποστεί τις συνέπειες

Αυστηρό μήνυμα σχετικά με τα σενάρια που κυκλοφορούν για εκτόξευση πυραύλων S-400 στη Μαύρη Θάλασσα από την Τουρκία, στέλνει το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του, εάν επιβεβαιωθούν αυτές οι αναφορές, η Άγκυρα θα πρέπει να υποστεί τις συνέπειες για τη σχέση ασφάλειας μεταξύ των δύο χωρών, καθώς μια τέτοια κίνηση είναι ασυμβίβαστη με τις υποχρεώσεις της ως σύμμάχου στο ΝΑΤΟ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ:

«Γνωρίζουμε αυτές τις αναφορές. Οι Ηνωμένες Πολιτείες χουν εκφράσει στην κυβέρνηση της Τουρκίας, σε ανώτατο επίπεδο, ότι η απόκτηση ρωσικών στρατιωτικών συστημάτων όπως οι S-400 είναι μη αποδεκτή.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες ήταν ξεκάθαρες στις προσδοκίες μας ότι οι S-400 δεν θα πρέπει να ενεργοποιηθούν. Ήμασταν επίσης ξεκάθαροι για τις πιθανές σοβαρές επιπτώσεις για τη σχέση ασφαλείας μας εάν η Τουρκία ενεργοποιήσει το σύστημα.

Εάν επιβεβαιωθεί, θα καταδικάσουμε με τον αυστηρότερο τρόπο την πυραυλική δομική με S-400 ως ασυμβίβαστη με τις υποχρεώσεις της Τουρκίας ως συμμάχου στο ΝΑΤΟ και στρατηγικού εταίρου των Ηνωμένων Πολιτειών».

Σύμφωνα με το ρωσικό ειδησεογραφικό πρακτορείο TASS που επικαλείται στρατιωτική- διπλωματική πηγή, η Τουρκία για πρώτη φορά προέβη σε δοκιμές των ρωσικής κατασκευής αμυντικών συστημάτων S-400, στην περιοχή της Σινώπης, εκτοξεύοντας συγκεκριμένα τρεις από τους εν λόγω πυραύλους.

«Στις ασκήσεις πραγματοποιήθηκαν εκτοξεύσεις τριών πυραύλων S-400. Όλοι τους έπληξαν επιτυχώς τους ορισθέντες στόχους» δήλωσε η εν λόγω πηγή στο ρωσικό πρακτορείο ειδησεογραφικό πρακτορείο

#Turkey test fires S-400 air defense system near the Black Sea coastal city of Sinop.



📹| @StemMakerAtolyepic.twitter.com/uR7UTbs3U8