Εκλογές στην κατεχόμενη Κύπρο: Νικητής ο προστατευόμενος του Ερντογάν - Η αντίδραση της Άγκυρας

Ο εκλεκτός της Άγκυρας είναι ο νέος κατοχικός ηγέτης. Ο Ερσίν Τατάρ επικράτησε του Μουσταφά Ακιντζί στον δεύτερο γύρο των παράνομων εκλογών των κατεχομένων της Κύπρου.

Ο Τατάρ έλαβε ποσοστό 51.74% ενώ ο Ακιντζί έλαβε 48.26%.

Από νωρίς το απόγευμα στο «επιτελείο» Τατάρ στήθηκαν πανηγύρια με εκατοντάδες υποστηρικτές του να ανεμίζουν τουρκικές σημαίες και σημαίες του παράνομου καθεστώτος.

Απ’ την άλλη, στο επιτελείο Ακιντζί επικρατούσε μούδιασμα, αφού ο Τατάρ από νωρίς είχε ελαφρό προβάδισμα σε μια «εκλογική μάχη» στήθος με στήθος.

Σε γραπτή δήλωση του μετά την εκλογή του ο Τατάρ έστειλε μήνυμα ενότητας τονίζοντας ότι θα είναι «πρόεδρος» όλων των Τουρκοκυπρίων. Τόνισε ότι θα εργαστεί σκληρά προκειμένου να βελτιώσει το βιοτικό επίπεδο των Τουρκοκυπρίων και για να ενισχύσει την «ΤΔΒΚ» αναπτύσσοντας την οικονομία της και κάνοντας κοινωνικές μεταρρυθμίσεις.

Προσθέτει ότι θα δώσει ιδιαίτερη σημασία προς την κατεύθυνση περαιτέρω ενίσχυσης των σχέσεων με την Τουρκία, ως επίσης και στη διαφύλαξη των δικαιωμάτων των Τ/Κ στην Ανατολική Μεσόγειο. «Τείνω από απόψε χέρι φιλίας και ειρήνης προς τον Ε/Κ λαό», αναφέρει στη δήλωση του ο νέος κατοχικός ηγέτης, προσθέτοντας ότι είναι έτοιμος να παρακαθίσει σε διαπραγματεύσεις με στόχο την επίτευξη λύσης στη βάση των πραγματικοτήτων στο νησί. Λύση στο Κυπριακό θα επιφέρει σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή ενώ θα συμβάλει και στη βελτίωση των ελληνοτουρκικών σχέσεων, σημειώνει ο Τατάρ, τονίζοντας ότι «εάν το δίδυμο Ε/Κ – Ελλαδιτών αναγνώσουν ορθά τις στρατηγικές, οικονομικές και κοινωνικές ισορροπίες στην περιοχή μας, τότε πιστεύω ότι μια λύση δεν είναι δύσκολο να επιτευχθεί».

Απευθυνόμενος στα ΗΕ και στην ΕΕ τους καλεί να είναι δίκαιοι έναντι του Τ/Κ λαού επισημαίνοντας ότι «…ο δρόμος που ακολουθούσατε δεν οδήγησε στη λύση. Αντιθέτως, την παρεμπόδισε. Εγώ και η οι συνεργάτες μου είμαστε έτοιμοι να δουλέψουμε μαζί σας. Φτάνει, δεν μπορείτε να παραβλέπετε τον Τ/Κ λαό άλλο».

Η Άγκυρα χαιρέτισε τη νίκη του εκλεκτού της στις «προεδρικές» εκλογές στα κατεχόμενα, αναφέροντας ότι θα υπερασπιστεί μαζί του τα συμφέροντα των Τουρκοκυπρίων στην Ανατολική Μεσόγειο.

«Χαιρετίζουμε θερμά τον νικητή των προεδρικών εκλογών Ερσίν Τατάρ. Θα εργαστούμε μαζί για να διασφαλίσουμε την ευημερία, την ανάπτυξη και την ασφάλεια των Τουρκοκυπρίων. Θα υπερασπιστούμε μαζί τα νόμιμα δικαιώματα και τα συμφέροντα της "Βόρειας Κύπρου" (όπως αποκαλεί τα κατεχόμενα) στην Ανατολική Μεσόγειο», ήταν το μήνυμα που ανήρτησε στο Twitter ο υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου, αμέσως μόλις ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα.

Warm congratulations to newly elected President Ersin Tatar of TRNC. Will work together for the welfare, development and security of Turkish Cypriots. Will protect all together the legitimate rights and interests of #TRNC in Eastern Mediterranean. @ersinrtatar pic.twitter.com/fwAoiZWRjT